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中國國產首艘大型郵輪離港試運營
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2023-12-24 12:31:15
中評社香港12月24日電／12月24日，中國國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”在上海吳淞口國際郵輪港離港出海，進行首次試運營。
新華社報導，近1300名來自全球各地的船員已到位，與體驗乘客一起完成此次試航，全船模擬真實運營狀態，檢驗郵輪的運營能力。
首次試運營在12月25日結束，隨即開始第二次試運營。通過兩次試運營，確保2024年1月1日的商業首航為旅客提供更好的服務。商業首航將從上海吳淞口國際郵輪港出發，執航上海至東北亞的國際郵輪航線。
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