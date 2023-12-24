﻿公民黨將完成清盤　明年3月正式解散

（來源：新華社） 中評社香港12月24日電／據大公報報導，成立超過17年的公民黨，在今年5月27日特別會員大會後正式宣布解散，進行自願清盤程序，該黨“壽終正寢”。公民黨昨日稱，清盤程序進入尾聲，公民黨臨時執委會今日（24日）總辭，清盤人一星期內向公司註冊處提交申報表，明年3月公民黨將正式解散。



公民黨在2023年5月27日特別會員大會議決通過進行自願清盤程序，並委任清盤人接手。2023年12月23日清盤人根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》召開公民黨有限公司最終會議，向會員提交並解釋清盤報告。清盤人已經將公民黨有限公司結餘97494.25元全數捐贈香港公益金。



公民黨臨時執委會主席梁家傑表示，昨日會議後，清盤人一周內向公司註冊處處長提交關於會議的申報表，處長收到後須將其登記，3個月後公民黨有限公司正式解散。



公民黨在2006年創立，早期定位以中產、專業人士為主。歷經十多年演變，在2019年黑暴期間，有成員多次聯繫外國制裁中國內地和香港特區，更於2020年參與組織非法“35＋初選”。香港國安法頒布後，公民黨多名成員包括前立法會議員楊岳橋、譚文豪、郭家麒等因涉及“初選”案被起訴，他們其後退黨，並發公開信呼籲公民黨解散，公民黨內不少人亦因怕承擔刑責，爭相退黨。



保安局局長鄧炳強早前曾點名批評公民黨主席梁家傑交代公民黨通過清盤時態度輕佻，令人感覺2019年的黑暴與他無關。鄧炳強強調，清楚記得梁家傑曾說“暴力可以解決問題”，導致很多學生使用暴力被捕，認為梁家傑應該向年輕人和他們的家長道歉。