﻿盡快完成23條立法　集中精力拼經濟

（來源：新華社） 中評社香港12月24日電／據大公報報導，全國港澳研究會成立十周年慶祝大會22日在北京舉行，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席並致辭。他表示，香港第七屆區議會選舉順利舉行，標誌著香港新選舉制度全面付諸實施。現在，全面落實“愛國者治港”已經有了堅實制度保障，要把愛國愛港的滿腔熱情轉化為實際行動，把“愛國者治港”的制度優勢轉化為治理效能。



多位港區全國人大代表說，會堅定維護國家安全和香港社會穩定，用實際行動展現愛國愛港新氣象，支持配合特區政府完成香港基本法第23條本地立法，齊心協力把香港本地維護國家安全的這塊“短板”盡快補上，讓香港輕裝上陣，集中精力拼經濟、拚發展。＼大公報記者 劉旅程



港區全國人大代表陳勇表示，過去一段日子，香港在中央堅實支持下，從“由亂到治”走向“由治及興”，但我們對西方外力變本加厲的抹黑干預，絕不能掉以輕心。夏主任也特別關注青年出路和基本法第23條本地立法問題。這兩點都曾經是香港兩大棘手難題，如今香港已奏起愛國愛港的主旋律，我們必須加倍努力，多做功夫，做好愛國愛港的傳承，也要爭分奪秒把香港維護國家安全的這塊“短板”盡快補上，讓香港無後顧之憂，集中精力拼經濟、謀發展。



完善基礎建設 增加房屋供應



港區全國人大代表黃冰芬說，夏主任在致辭中重申了中央長期堅持“一國兩制”方針的堅定立場，強調愛國愛港是香港的主旋律和核心價值，並勉勵大家在新時代展現愛國愛港新氣象新面貌，進一步凝聚社會共識，共同迎接未來的機遇和挑戰。尤其要加強兩地青年人的交流，增進彼此的瞭解和友誼，共同擔起強國建設和民族復興的使命。



港區全國人大代表林至穎表示，香港也應透過完善基礎建設，增加房屋供應，借此達到一石二鳥的作用。香港面臨著房屋供應不足，需要建設更多新社區，過程中需要牽涉許多社區所需的基礎建設，例如交通、能源、網絡設施、照明和渠務設施等等。特區政府推動基建發展，除卻提升眾多進行基建的企業收入，也可刺激相關就業人士的消費，改善基建也有助改善房屋不足的問題，拉動經濟的效果可觀。因此，特區政府應加快北部都會區的發展進度，推動發展商加快在熟地建設房屋，穩定企業與市民的經濟狀況和前景預期，進而啟動香港經濟在企業收入、工資、消費之間的正循環。