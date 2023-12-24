台大畢業證書刪“中華民國”紀年遭轟

台灣大學校長陳文章。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月24日電／台灣大學23日舉行校務會議，討論本學期開始使用的新版畢業證書，師生不滿“中華民國”紀年被刪除。校長陳文章表示，畢業證書改版是在前校長管中閔任內開始討論，直到8月29日行政會議通過，迄今已發出百餘張，不過既然校內師生對此有不同想法，將會在下學期第一次校務會議再討論。管中閔則透過臉書表示，任內只討論如何在畢業證書上增列校學士跨領域資格，並未涉及其他內容。



《中時新聞網》報導，台大社會科學院院長蘇宏達提到，新版畢業證書經過陳文章核定，採取中英文並列，卻刪除“中華民國”紀元，連台大學生在校內會議看到都認為，“在自己國家領畢業證書卻沒有‘中華民國’字樣，怪怪的”，建議校長立即說明並修正。



“偶然發現畢業證書被改成這德行”！台大理學院學生會長王家康說，新版畢業證書取消“中華民國”紀年及系主任、教務長簽名，據瞭解是有學生持印有“中華民國”字樣的畢業證書，在對岸有所困難，在此之前，校方從來沒有異動過畢業證書排版，希望未來能開放學生參與。



台大森林系教授袁孝維認為，畢業證書內容比證書採用什麼花邊和字體更重要，“學生名、學校名稱、畢業領域、年月日，清楚的呈現是務實；談論美醜是見仁見智，花太多力氣討論是務虛”！



陳文章則回應，在22日舉行的教務會議上，有學生代表提出此案，才知道學生對畢業證書改版有想法，因此同意教務處調查，下次校務會議時討論。



台大進一步回應，畢業證書的改版作業，自前校長管中閔任內開始討論，起因是當時有學生反映希望能將中英文畢業證書整合為1張，較為方便。過往中文版畢業證書為民國紀年，英文版畢業證書則為西元紀年，但中英文若同列於一張證書中，內容甚多，印製空間不足，因此在8月底時，由各學院院長與一級主管參加的行政會議上，共同討論後選出只保留原先英文畢業證書中的西元紀年版本，方便畢業證書在國外使用。此事並非陳文章校長個人的決定，與政治完全無涉。