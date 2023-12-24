引資來港新政策　激活家辦業務

（來源：新華社） 中評社香港12月24日電／據文匯網報導，繼6月啟動家族辦公室服務提供者網絡，政府在12月19日公布“新資本投資者入境計劃”，以進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，目標是在2024年年中正式推出。作為發展家族辦公室的八大政策措施之一，“新資本投資者入境計劃”絕對可以吸引有實力的投資者在港落戶，並透過調配和管理財富，發掘本港多元的投資機會。



香港有一個以靈活見稱的普通法制度，實行低稅率政策，中英文皆為法定語言，造就多元化的投資環境。“新資本投資者入境計劃”的其中一個亮點，就是允許計劃參與者投資非住宅房地產。在香港，工商物業投資的稅率比住宅低，而且在3年疫情後，各區工商物業價格已經下降不少，市場有不少值得考慮投資的選擇，豐儉由人，自用租賃兩相宜，是金融資產以外的另一個優質選擇，為投資者在港投資發掘不少新機遇。



另外，香港這幾年致力推廣有限合夥基金投資。在這一次的“新資本投資者入境計劃”中，投資者可以根據《有限合夥基金條例》在香港註冊的有限合夥基金的擁有權益，納入不少於3，000萬元的投資組合中。香港的金融機構在有限合夥基金方面發展成熟，可以提供平台讓不同類型的資產透過證券化來加入香港的投資市場，讓香港的金融投資平台拓展更多新業務。



早前啟動的家族辦公室服務網絡集合各相關專業服務領域的團隊，包括私人銀行、會計師事務所、律師事務所、信託公司、財富管理專業機構等，“新資本投資者入境計劃”的目標是促進香港資產及財富管理、金融及相關專業界別優勢，正好對應在本港營運的家族辦公室領域發展，為業界發展高質量業務注入動能。



不少家族辦公室的客戶在政策公布後向筆者查詢，參加新計劃後是否必須馬上到香港定居。其實，參加者可自由選擇來港時間。如申請獲批，申請人也可自由處置其投資的資產，具備一定的靈活性，滿足不同投資者所需。香港既是中西文化交流中心，也是國家與全球聯繫交流的樞紐，加上有低稅率優勢，透過“新資本投資者入境計劃”來港投資，可以將自己的資本放在香港這個國際性平台上與家族成員共享工作、求學的優質機會，值得考慮參與。