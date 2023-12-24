余天坦承沒被提不分區鬱卒　會建議賴拆違建

賴清德拼字環島進入最後一天，雙北場動員近千人，余天現身助選。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月24日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德“唱土地的歌，拚咱的希望”環島拼字行動，今天進入最後一天。從民進黨公布不分區候選人至今還未現身的本土藝人、民進黨“立委”余天，今天終於出席新北新莊場。他受訪表示，之前個人有些鬱卒（憂鬱），但個人事小，台灣未來事情比較重要，他就打電話給賴清德說要出席助選，今天就在這裡，余天出場也獲得民眾熱烈支持。



現年75歲的余天，已任三屆民進黨“立委”，下屆未再被提名不分區。他今日現身時受訪說，不分區是他個人事情，但是“國家”大事是為了大家，如果當時不是他生氣，他會建議賴清德萬里老家違建就拆掉，但那是賴出生的故鄉，有懷念的心情，我們當然要瞭解，選舉不需要選成這樣，要有人性。



不過，余天致詞完就離開，並沒有參加拼字，且賴清德到場感謝余天時，余天已經離場。



賴清德說，這次“唱土地的歌，拚咱的希望”4天3夜的環島之旅，最後一天鎖定北台灣，從新竹、桃園到、雙北在到基隆、台北市。今天會拼出“台灣win得美”。



余天在民進黨不分區“立委”提名確定之後都未現身助選，他今天出席新北助選場，他說自己開心當爺爺，但也有憂鬱的事情，但是過去就過去，想一想就打給賴清德，幫他安排場子，就這場他就來了。



余天說，這次選舉是在誤差範圍，如果讓國民黨拿走，台灣就要變成香港了。他加入政治圈也17年，他過去在演藝界成績不錯，政治界成績應該也不錯，地下民眾熱情回應。



余天最後獻唱“回鄉的我”獲得民眾開心回應。



接著助選的前“行政院長”蘇貞昌則說，這次選情很緊繃，是為了台灣輸贏，民進黨要繼續做，台灣會繼續好。