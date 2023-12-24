侯康中部誓師　盧秀燕批扁英接力貪腐16年

盧秀燕登台助講，慷慨激昂。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月24日電（記者 方敬為）中國國民黨侯康配後援總會今天上午在台中市舉辦“中台灣誓師大會”，現場湧入6萬人，台中、彰化、南投首長集結。台中市長盧秀燕帶台中選將聯合登台造勢，痛批民進黨歷經陳水扁、蔡英文貪腐連連，前後16年已經夠了，人民受夠了，政黨輪替台灣才會進步。她呼籲大家要集中力量支持侯康，若再給民進黨執政，台灣恐怕會“全軍覆沒！”



侯康配後援總會24日在台中市大誓師，由全台後援會總會長、前“立法院院長”王金平號召，衝高藍營在中南部的氣勢。造勢活動上午9點登場，中、彰、投、苗、雲五縣市大動員，遊覽車一輛輛載送支持者進場，現場出現“遊覽車龍”，展現中台灣藍營動員量能。主辦單位現場擺出2萬張椅子，上午9點30分座無虛席，上午10點主辦單位宣布，現場椅子不夠坐，已5萬人到場了！侯友宜11點壓軸登台，掀起全場最高潮，主辦單位宣布，現場湧入破6萬人，場面盛大。



國民黨中台灣縣市長，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華親自出席請託。盧秀燕表示，台灣就像一艘大船，台灣的未來要開往何處、2300萬人能否平安順利，關鍵在大家手中的選票，船要能夠順利行駛，就需要有好的船長，也要有好的副船長及團隊，就是侯友宜、趙少康跟所有國民黨的“立委”候選人。



盧秀燕說，台灣人民給過民進黨兩次機會，但陳水扁8年貪污腐敗、蔡英文8年周邊的人桃花案、弊案不斷，16年了，已經夠了！如果再讓民進黨執政，台灣這艘船可能觸礁，甚至恐怕全軍覆沒，侯友宜一輩子用生命顧人民，剩下的20天，請大家一定要全力支持，“立委”票投國民黨，同心讓台灣更安全、人民更幸福。



王惠美表示，民進黨執政8年，無法解決缺水、缺電、缺土地、缺人力的困境，疫情期間人民還缺口罩、缺疫苗、缺快篩，只要欠什麼，民進黨就賺什麼，這樣的政府要讓它下台！過去民進黨選完後，拍拍屁股就走人，不在乎中台灣的需求，捷運延伸彰化、南投統統被卡關，彰化二林精密園區二階環評送“中央”三年多，更遲遲不審，“中部地區不是二等公民！拜託中台灣鄉親作伙支持侯友宜，替中部地區完成建設！”



許淑華表示，民進黨執政，長期資源分配不均，為了不讓中部縣市有所表現，用盡各種方法阻撓地方政府，這次要用選票教訓民進黨，讓民進黨聽到中台灣的怒吼，看到中台灣的團結！讓國民黨執政，才有機會讓中台灣抬頭，民主要制衡，政黨要輪替，請大家支持侯友宜、趙少康，國民黨中台灣“立委”全壘打，共同團結下架民進黨。