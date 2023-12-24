賴清德新北拼字造勢　猛開選舉支票

賴清德環島拼字活動“唱土地的歌，拼咱的希望-新北場”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月24日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德“唱土地的歌，拼咱的希望”活動今天來到拼字活動最後一天。賴清德在新北新莊場仍是猛開建設支票，表示透過打造“首都圈環狀線”為新北增添動力，推動淡海科學城及基隆河谷黃金廊帶成為新北兩大發展核心，並加速推動新北社會住宅、“國家兒童未來館”、“國家電影及影視文化中心”的落成，落實新北三大生活遠景。



賴清德環島拼字活動“唱土地的歌，拼咱的希望－新北場”來到新莊陽光草坪，活動集結近千位新北民眾拼出“WIN”字樣，象徵必勝的決心，並用空拍機紀錄下壯觀畫面。



包括前“行政院長”蘇貞昌、“立委”林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、吳琪銘、賴品妤、余天、江永昌、“立法委員”候選人何博文、李坤城、吳崢、莊銘淵、曾柏瑜，導演楊雅喆及眾多地方黨公職皆到場響應。



賴清德致詞時提到，來到新莊，回到新北的故鄉，環島拼圖活動將進入尾聲，感謝民眾熱情的支持，今天是禮拜天又是平安夜，還特地出門來參加這場的活動，祝福所有新北市民，聖誕快樂、新年平安。



賴清德表示，這次四天環島拼圖活動，一個縣市一個字，一天一個標語，把選舉的訴求，用實際行動來表達。今天早上從新竹開始，走過桃園、新北、基隆，到最後一站台北，完成“台灣WIN得美”，象徵全台各地民眾，同心協力、團結合作，共同打造台灣的未來。



賴清德指出，現場邀請到楊雅喆導演，所執導的作品獲得很多獎項，《血觀音》獲頒金馬獎最佳劇情片，《囧男孩》是日本NHK這十年來買下的第一部台灣電影，而這次活動文化也是重點，因為在這塊土地孕育出來的文化，是台灣的靈魂，是我們的根，也是讓台灣壯大，立足世界的軟實力。