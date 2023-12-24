中台灣誓師侯友宜壓軸登台　湧6萬人相挺

侯友宜與盧秀燕、王金平等人手牽手喊凍蒜。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月24日電（記者 方敬為）中國國民黨侯康配後援總會今天上午在台中市舉辦“中台灣誓師大會”，中台灣藍營首長、“立委”選將、派系要角大團結，大選候選人侯友宜在壓軸時刻登台，引爆氣氛最高潮。主辦單位宣布現場湧入超過6萬人相挺，場面盛大。侯友宜痛批，民進黨執政虧待中台灣發展，只因藍營執政，他允諾未來當選，一定為中台灣拚發展！力爭中台灣選票。



侯康配後援總會24日在台中市大誓師，由全台後援會總會長、前“立法院院長”王金平號召，衝高藍營在中南部的氣勢。造勢活動上午9點登場，中、彰、投、苗、雲五縣市大動員，遊覽車一輛輛載送支持者進場，現場出現“遊覽車龍”，展現中台灣藍營動員量能。



主辦單位現場擺出2萬張椅子，上午9點30分座無虛席，上午10點，主辦單位宣布，現場椅子不夠坐，已5萬人到場了！侯友宜11點壓軸登台，掀起全場最高潮，主辦單位宣布，現場湧入破6萬人，現場旗海飄揚，氣氛熱鬧。



侯友宜積極爭取中台灣選票，打出地緣牌，強調他從小在嘉義長大，瞭解台灣中南部發展需求，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善都是藍營在中台灣兩任的縣市長，對民進黨政府補助大小眼的情況最有感，甚至連行政程序都要卡，例如台中捷運延伸南投、捷運綠線延伸彰化，可以串聯中彰投成為更完整的生活圈，但民進黨不要就是不要，只差縣市長沒有跪下拜託，既然民進黨不做，就讓侯友宜來做，還給中台灣人民一個公道！



侯友宜表示，感謝來自台中、彰化、南投、雲林甚至苗栗的鄉親，王金平院長及許多縣市長、議長、民代，今天齊聚一堂，給他滿滿的疼惜跟支持，鄉親要扭轉中台灣不受重視的現況，要建設大發展，一定要團結選票，促成政黨輪替！



侯友宜強調，要贏回“中華民國”、贏回台灣，中台灣就是關鍵，2024大選是台灣命運的紅綠燈口，台灣的命運由2300萬人一起決定，拜託所有中部鄉親跟他一起拚，“中部贏、台灣就贏，一起贏回台灣的安定繁榮！”

