中評編譯：伍德羅·威爾遜的“聖誕之竊”

資料圖：美聯儲 中評社香港12月25日電（記者 樂國平編譯）美國智庫米塞斯研究所12月24日聖誕節前夕在歐亞評論網上發文，回顧了110年前，時任美國總統伍德羅·威爾遜簽署了《聯邦儲備法》，美聯儲正式成立，但聯邦儲備系統被財閥們操縱，對經濟週期和民眾福祉存在負面影響。以下是原文編譯：



我們通常認為小偷是在無人注意的情況下得手的，例如趁主人外出時闖入房屋。但最成功的小偷都是在眾目睽睽之下進行大規模的盜竊，而主人卻在家，而且常常得到他們的默許，儘管他們的伎倆很少有人能夠察覺。1913年12月23日，時任美國總統伍德羅·威爾遜（Woodrow Wilson）將《聯邦儲備法》簽署成為法律時，就發生了此類盜竊事件。



像美聯儲這樣的中央銀行具有非凡的品格，是建制的樣板，其目的是穩定經濟、確保繁榮和“充分就業”。美聯儲的決策者必然是因其超人的才華和中立的判斷力而被挑選出來的，從而使他們有資格調整銀行可用的資金量，從而使銀行能夠反過來為大約3.3億公眾的利益服務。



如果由於某種原因某些公眾沒有從這項政策中獲益，或者更糟的是，最終失去工作、儲蓄、企業和房屋，這並不是因為美聯儲的錯。如果沒有美聯儲作為緊急貸款人，銀行家們早在十九世紀和二十世紀初就會使經濟陷入恐慌。

