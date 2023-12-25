中評關注：藍軍中台灣大誓師力抗搖擺效應

侯友宜與盧秀燕、王金平手牽手喊凍蒜。（中評社 資料照） 中評社台中12月25日電（記者 方敬為）中國國民黨力拼2024重返執政，24日在台中市舉辦“中台灣誓師大會”，中、彰、投、苗、雲泛藍五縣市展現動員力，號召6萬人到場支持，積極爭取中部選票，造勢現場中台灣區域“立委”與不分區選將、縣市長等要角齊聚，象徵大團結。此外，包括後援員會中台灣總會長、中部地區召集人都是派系要員，展現凝聚藍營基本盤的企圖心，力抗中部搖擺效應。



侯康配後援總會24日在台中市大誓師，全台後援會總會長王金平依序授戰旗予中台灣後援會總會長“立委”江啟臣、台中市議長張清照、苗栗縣議長李文斌、南投縣競選總幹事楊麗川、彰化縣顧問團團長呂炉山、雲林縣“立委”林文瑞等人，宣布中彰投苗後援會就戰鬥位置。壓軸由大選候選人侯友宜親自登台造勢，掀起誓師大會最高潮。



此外，中台灣國民黨首長台中市盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華等人氣女將親自出席，五縣市區域“立委”與不分區“立委”候選人王育敏、蔡明忠、邱一峰、張嘉郡、廖怡琇、阮厚爵、楊曜聰、謝衣鳯、鄭俊雄、馬文君、游顥、江啟臣、顏寬恆、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興、黃仁等人齊聚請託，場面盛大。主辦單位宣布，現場湧入6萬人相挺。



國民黨23日選前黃金周末在台北府前凱達格蘭大道造勢，打響第一砲，隔天第二場就到台中舉辦誓師大會，顯示出中台灣票倉的重要性，藍營先前打出“南部小輸、北部大贏、中部打平”的選戰目標，其中中部縣市多為藍營執政，甚至有可能小贏，並將中部縣市列為勝選關鍵。



不過，據近期多份民調顯示，藍營在中部的支持度並未因為掌握政權而吃香，仍然低於民進黨。《聯合報》19日公布最新大選民調，在區域支持度方面，中部中彰投侯康以27%落後給賴蕭28%，民眾黨柯吳則有23%，藍綠白三方表現接近。《ETtoday民調雲》20日公布大選區域支持民調，中部地區賴蕭以37.4%領先侯康的32.0%，柯吳則獲得23.8%。民調不約而同呈現，中部地區藍綠的支持度膠著，甚至是綠略勝於藍。



由於中台灣選民有搖擺特性，被視為“搖擺州”，選民政黨傾向較不明顯，以人口高達284萬的台中市來看，近年除了國民黨盧秀燕順利連任市長外，先前包括民進黨林佳龍、國民黨胡志強都連任失敗，代表選民“投人不投黨”，124萬人口的彰化縣也是如此。中台灣選民在首長選舉支持國民黨，可是大選投票未必相同，這也是藍營需要克服之處。