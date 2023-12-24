鬆綁“禁柯令”？朱立倫：須團結爭取選票

中評社台北12月24日電／傳言國民黨將鬆綁激戰選區“禁柯令”，“立委”候選人可自行決定是否邀民眾黨“總統”候選人柯文哲站台，國民黨主席朱立倫今（24）日對此表示，我們每個激烈選區都是全力以赴，都知道要團結所有力量，但“總統”大選畢竟是競爭的，在這種情況下，我們所有小雞會和母雞完全團結在一起，爭取所有選票，這點請大家放心，我們一定會與“侯康配”完全配合，完全支持。



中時新聞網報導，國民黨昨晚在凱達格蘭大道辦造勢晚會，朱立倫以棒球比賽為比喻，選舉第9局開打。朱立倫說，第8局我們打得非常好，把所有朋友團結一起，從落後到追平，最後的第9局就是一步一腳印，每1球、每個動作都很重要，民進黨一定會出“奧步”，但只要我們防守得好，加上我們團結努力，在各地爭取每張選票，所有在海內外的朋友，都要回來投票，如此就可團結勝選。



柯文哲昨晚在高雄造勢活動中說，自己當台北市長時曾留市政顧問給韓國瑜，但是被婉拒，“如果來“副總統”搭檔就是他。”此話被外界認為是在蹭韓。朱立倫對此表示，韓市長和所有不分區“立委”是最強的團隊，目前全力在各地幫侯康配加油，大家團結在一起，集中選票，支持侯康配，所有在野的力量必須要團結，不然會便宜了賴蕭配。