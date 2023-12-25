廣東省精神文明學會成立30周年 專家研討

大會主席台。從左到右：戢鬥勇、董玉整、範英、陳小兵、呂志 中評社廣州25日電（記者韋民、通訊員李小霧） 為進一步學習、宣傳習近平總書記關於精神文明建設的重要思想，助推廣東在中國式現代化實踐中的高質量發展，2023年12月24日，由廣東省精神文明學會主辦、廣東社會學學會、中國精神文明學（意識社會學）大型叢書編委會、廣州醫科大學馬克思主義學院、惠州市東江書院、廣東現代家庭文明與親子教育學會等協辦的“廣東省精神文明學會成立30周年慶典暨中國共產黨與精神文明建設研討會”在廣州醫科大學越秀校區隆重召開。廣東省精神文明學會會長呂志教授主持了大會，來自廣東省內高等院校、科研部門和基層單位等一百多名專家學者參加了會議。



本次會議的主題之一是慶祝廣東省精神文明學會成立30周年，之二是重點進行中國共產黨與精神文明建設研討活動。廣東省社會科學界聯合會顧問、廣東省精神文明學會與廣東社會學學會終身名譽會長範英，廣州醫科大學黨委常委、副校長（正廳級）陳小兵、廣東社會學學會會長董玉整出席會議並致辭。大會開幕式由廣東省精神文明學會會長呂志教授主持。



范英顧問在致辭中認為：在共和國的締造者毛澤東主席誕辰130周年之際，舉辦這次活動意義深遠。廣東省精神文明學會走過30年不平凡的歷程，幾代廣東學人矢志不移潛心研究我省我國精神文明建設所面臨的重大理論與實踐問題，率先創立新興特色學科中國精神文明學的學科體系，並取得了豐碩的研究成果，受到社會各界的充分肯定。繼往開來，我們在新時代應堅定歷史自信、文化自信，繼續深挖中國共產黨精神文明歷史與實踐“富礦”；傳承敢為人先、善於創新精神，為廣東文化強省建設再立新功再創佳績，為打造具有中國特色、廣東風骨的精神文明研究學派而持續奮鬥。正如他在本次大會上所作的廣東省精神文明學會30周年的歷程回顧與體驗的主體報告中指出的，這就必須樹立起對精神文明理論與實踐的自覺追求、自覺攀越、自覺堅守的信念與行動，立足廣東面向全國；與時俱進、為民而謀；骨幹先行，以身作則；崇尚服務、義工為責；傳承會魂，創新不竭。

