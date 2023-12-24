柯侯造勢驚人選情拉近？賴清德沒正面回應

賴清德受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月24日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德今天來到台北市大安區金華國中舉行環島拼圖最後一場，媒體問到，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲兩個陣營昨天一北一南造勢看起來蠻驚人，是否選情有拉近危機？賴清德並未回應，僅表示，金華國中是台灣民主歷史場域，民進黨公開說明會第一場就在金華國中，最後一站選在這裡就是向民眾報告：民進黨秉持清廉勤政愛鄉土、愛和平、非暴力的創黨價值。



賴清德陣營發起“唱土地的歌，拚咱的希望”4天3夜的環島之旅，最後一天鎖定北台灣，從新竹、桃園到、雙北在到基隆、台北市。今天會拼出“台灣win得美”。



媒體詢問，活動選在金華國中是否有特別意義？中國國民黨候選人侯友宜、台灣民眾黨好選人柯文哲都有大型造勢，看起來蠻驚人，是否有拉近危機？



賴清德說，因為金華國中是台灣民主歷史場域，民進黨公開說明會第一場就在金華國中。



民進黨“立委”余天終於在新北場現身，余天也說“總統”選情在誤差範圍，賴清德對於大選選情是否在誤差範圍還是迴避。



賴清德說，新北市所負責排的字是“WIN”，排得很好，感謝余天串連新北鄉親，我們有信心在新北市成功排出贏的字，也能1月13日贏得區域的選舉，最後贏台灣大選。



賴清德拼字環島活動提出，均衡台灣，是否想要解決南北資源，是否感覺“立委”選情有熱起來？



賴清德表示，四天三夜環島拼圖活動，主要有三個意義，首先，希望民眾在大選有選對的人，第二是每個縣市提出均衡台灣、建設“國家”計劃，未來各縣市都個可以均衡發展，讓人人安居樂業，台灣永續發展，也希望能夠帶動“立委”選情。第三是，希望民眾瞭解，每個字缺少任何一個紙板拼不出來，每個訴求一樣重要，每個城市都非常重要，每個民眾都非常重要，台灣和平繁榮非常重要，1月13日要踴躍站出來。