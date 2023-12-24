以軍：攻勢轉向加沙汗尤尼斯及其他南部地區

中評社香港12月24日電／以色列繼續在加沙地帶的軍事行動。以軍說，已把重點轉向汗尤尼斯的哈馬斯據點及加沙南部其他地方。



香港電台報導，汗尤尼斯是哈馬斯在加沙領導人辛瓦爾的出生地和權力基地。他被指要為哈馬斯10月7日向以色列發動突襲負上最大責任。



以軍又說，星期六有9名士兵死亡，令展開地面行動以來，有152名士兵陣亡。



在加沙中部，救援人員在代爾巴拉赫一座被摧毀的住宅樓宇，通宵搜救生還者。在當地周日較早時間，哈馬斯說，賈巴利亞及汗尤尼斯遭到新的空襲。