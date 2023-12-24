若特朗普當選也要求協防？賴清德：尊重美國

賴清德受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月24日電（記者 黃筱筠）針對外媒詢問美國總統拜登曾提及軍事協防台灣，未來若特朗普當選是否會要求美方明確表態出兵協防台灣？民進黨2024候選人賴清德今日在拼字環島台北場受訪說，台灣安全問題是國際問題，台海和平穩定是世界安全必要因素，感謝美國長期支持台灣，尊重美國國政主張，台灣要有守護“國家”的決心，國際社會自然團結在一起，這最重要。



賴清德陣營發起“唱土地的歌，拚咱的希望”4天3夜的環島之旅，最後一天鎖定北台灣，從新竹、桃園、新北、基隆、台北。今天拼出“台灣win得美”。



中國國民黨候選人侯友宜質疑賴清德在電視政見會說“中華民國”是神話，並不適合當“中華民國總統”。賴清德表示，政府所舉辦政見發表會，每句話都有紀錄，沒想到侯友宜扭曲、攻擊他到這種地步，非常不應該。



有萬里老家居民寫了一封信認為沒有特權，信中也提到政治影響到他們。賴清德對此表示，他對萬里礦區民眾非常過意不去，因為他的選舉讓他們很恐慌，擔心房子被拆除，幾十年安身立命的房子。他非常希望“中央”、地方政府共同合作找出一條法律，保障民眾居住權益。



有關在野黨質疑違建不能公益信託，賴則說，房子問題家人已找律師在解決，相信可以解決這些問題。