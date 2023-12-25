中評觀察：藍白合力攻民進黨 南台灣起變化

民眾黨柯文哲23日晚上在高雄岡山舉辦的造勢晚會，主辦單位宣布有5萬人參加，相當震撼。(照:柯文哲臉書) 中評社台北12月25日電（評論員 林淑玲）距離2024大選只剩三周，多項民調顯示中國國民黨侯康配與民進黨賴蕭配的距離已十分接近，賴清德困在綠營基本盤，藍白則有兄弟登山，夾擊民進黨的意味。民眾黨連兩周直搗民進黨老巢台南、高雄大造勢，藍白上周末一北一南在寒夜舉行數萬人大場，聲勢驚人，讓選戰出現了微妙變化。



上周公佈的兩項民調很受矚目，​​《聯合報》12月13日至17日民調，民進黨賴蕭配支持度31%，國民黨侯康配31%，民眾黨柯盈配21%，藍綠打成平手。TVBS12月15日至12月21日民調，賴蕭配支持度33%，侯康配32%，柯盈配24%，綠只領先藍1個百分點。與上周TVBS民調相比，賴蕭配下滑3個百分點，侯康配平盤，柯盈配回升2個百分點。



整體的民調趨勢，第一名的賴蕭停滯，甚至小幅衰退，前兩名緊咬；第二名的侯康與第三名的柯盈距離已拉開，確定最後會棄保，柯文哲動向更加關鍵。柯從選戰一開始就是8分打綠、2分批藍，最近又升高火力，柯文哲加上不分區首席黃國昌都成為打綠重砲手，藍白的交集就是打綠，尤其針對新潮流全面發動攻勢。民眾黨不分區候選人、提名獨派出身的前成功大學法律系教授許忠信上屆曾以無黨籍參選台南市長，最近更主攻台南綠能黑金與新潮流關係。

