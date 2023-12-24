拼字環島最終台北場　賴清德蕭美琴合體造勢

賴清德、蕭美琴共同出席在拼字環島台北場。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月24日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德傍晚出席“唱土地的歌，拼咱的希望”台北場，與副手候選人蕭美琴及台北市8位“立委”候選人，共度聖誕夜。賴清德表示，未來，他將啟動四大成長引擎，包括交通串聯、推動雙空港、雙海港、基隆河谷黃金廊帶，以及打造以文化為核心的台北城市品牌，讓台北躍升國際舞台。



“唱土地的歌，拼咱的希望”最後一場來到台北市金華國中，拼出“美德WIN台灣，台灣WIN得美”的最後一個“美”字，為四天三夜環島行動寫下完美終章。



活動出席者有台北市“立委”候選人吳思瑤、王世堅、謝佩芬、高嘉瑜、吳沛憶、苗博雅、許淑華、王閔生；此外，今年金馬獎最佳男配角得主陳慕義、“國策顧問”廖全平、翁源水、高靖秋、黃金舜、台北市競總主委陳時中、張茂楠、“立委”邱泰源、小英之友會全台總會長顏志發與多位地方黨公職共同響應。



賴清德致詞首先祝福大家聖誕快樂，同時在這麼寒冷的天氣，仍然共襄盛舉。賴清德說，台北，是“唱土地的歌、拼咱的希望”最後一站，過去四天，從東台灣、南台灣、中台灣，最後回到象徵民主聖地的金華國中，拼上代表勝選的最後一塊拼圖，意義非凡。賴清德細數金華國中過去支持黨外運動的歷史表示，金華國中是台灣重要的民主聖地，包括1986年民進黨創立後第一場說明會、1987年鄭南榕先生喊出“台灣獨立”主張、1988年推動“國會”全面改選與客家鄉親還我母語運動、1991年廢除刑法100條大型造勢晚會，地點都在金華國中。



賴清德說，北北基桃人口的人口與土地面積，依照世界人口組織統計，是全世界排名第41名的大都會區。未來，台北市的發展，必須要打破行政區域的限制，串連大台北捷運系統、桃園捷運系統、台鐵與高鐵等軌道運輸服務，將北北基桃整合成大型首都圈。因此，未來他將啟動四大成長引擎，帶動“北北基桃首都圈”的轉型與躍昇。

