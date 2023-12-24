賴清德批柯文哲炒地皮不認錯　讚藝人談獨立

賴清德、蕭美琴合體在台北造勢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月24日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德傍晚出席“唱土地的歌，拼咱的希望”台北場，賴清德來到台北也不忘批評前市長、對手民眾黨候選人柯文哲。他指出，曾任台北市長的柯文哲喊“居住正義”、提“永續農業發展”等政見，但卻看到柯從15年前就開始挖掉農地、回填廢土、鋪上水泥、操作土地重劃，企圖藉由炒作農地獲取暴利。



柯文哲最近猛攻賴清德，賴回擊說，一塊特種農業區的良田，卻種出遊覽車，將來更要變更地目，大發利市，相信台灣人民不會接受破壞農地、炒地皮、又不願意認錯的候選人。



“唱土地的歌，拼咱的希望”最後一場來到台北市金華國中，拼出“美德WIN台灣，台灣WIN 得美”的最後一個“美”字，為四天三夜環島行動寫下終章。



賴清德表示，他站在民主歷史現場，象徵著台灣人不僅要守護民主，更要向全世界大聲說出：“台灣人世世代代當自己的主人，不走回頭路”。針對前天趙少康在副手政見發表會上口誤表示賴清德若當選“總統”，就是他的老大、他的老闆等發言，賴清德強調，若他當“總統”，人民才是老大、才是老闆，因為每個認真打拚的台灣人，是真正的台灣英雄。



他說，今年金馬獎最佳男配角獎得主陳慕義老師今日也現身力挺，賴清德大讚陳一生為台灣藝文奉獻心力，曾說他相信台灣是“獨立的國家”，自由、民主與人權，台灣人民也應該以此為念，對此他表示非常感動。未來，他也將推動“均衡台灣國家建設計劃”，集結社會力量，打造幸福、均衡、生生不息的台灣。



活動包括小英之友會總會長顏志發、台北市小英之友會總會長陳茂仁、“國策顧問”廖全平、翁源水、高靖秋、黃金舜、賴清德競選總幹事潘孟安、台北市競總主委陳時中、台北市黨部主委張茂楠、民進黨“立委”吳思瑤、高嘉瑜、邱泰源、“立委”候選人王世堅、謝佩芬、吳沛憶、苗博雅、許淑華、王閔生等出席活動。



蕭美琴首先向各位鄉親打招呼，她很開心在寒風中看到大家，在每個縣市握到的手都是熱情、溫暖與支持，是對土地的愛，也把唱土地的歌，拼希望的精神充分展現，是台灣持續進步、穩健向前的動力。



蕭美琴說，改革需要完整的配套，就像環島拼字一樣，少一筆都不行。我們需要民眾的支持，進步才會更穩健，同時也要爭取國際朋友支持。台灣人民慷慨良善，願意幫助台灣的國際朋友也越來越多，也是大家願意一起站出來全島拼字的動力與希望。



蕭美琴強調，國際局勢變化與進步分秒必爭，我們碰到困境，依舊腳踏堅定步伐，謝謝鄉親給我們的力量。現在是投票倒數20天，我們持續面對各種抹黑，但鄉親對我們的支持，不是因為抹黑與仇恨，而是因為對台灣的感情與愛，愛的力量永遠大於仇恨，大家對台灣的支持與愛，也讓世界支持台灣的力量更加茁壯，跟著我們的勇氣持續成長。



蕭美琴表示，美德贏台灣，台灣贏的美，包含英德美，賴清德與蕭美琴會延續蔡英文的路線，堅持走讓台灣穩健向前的路！我們一起加油，繼續努力。