中評關注：賴蕭配動員強度低　有危機？

賴清德新北場拼字造勢活動，看到遊覽車載著支持者離開。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月25日電（記者 黃筱筠）賴清德四天三夜的“唱土地的歌，拼咱的希望”昨天到台北場之後劃下句點。賴陣營自認為這是一場新型的輔選模式，但是除了叫賴清德唱唱跳跳以外，拼字活動從第一場到最後一場，幾乎是套在一個“模組”，說有多創新也難以說服外界。但這樣模式屬於中型造勢，現場動員約千人到場，也讓執政的民進黨，避免一再重復動員，反而會讓支持者反感。



這個週末“賴蕭配”、“侯康配”、“柯盈配”都有造勢活動，“侯康配”在凱達格蘭大道上造勢，柯文哲在高雄舉辦造勢，雙方場子看起來人都不少。至於賴清德則發起四天三夜的環島拼圖活動，活動大約都是千人的中型造勢。



與侯友宜、柯文哲大型造勢，相比起來難免會感覺到“賴蕭配”造勢場人氣似乎沒有這麼多，而以熱度來看，確實也感覺到“賴蕭配”似乎有危機出現。賴陣營操盤手潘孟安則是認為，若綠營支持者產生危機感，並非壞事。



從賴陣營的環島拼字活動觀察，宜蘭場到新北、台北場，雖然比傳統演講造勢多了一點點年輕人，但這個多也衹有一點點，年輕人的旁邊依然是被老年人團團包圍住，比例上來看大約10人中有1位至2位較為年輕的選民。

