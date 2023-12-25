王華答中評：ECFA惠而不認 台肆意扭曲

廈門大學台灣研究院教授、廈門大學台灣研究中心副主任王華（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月25日電（記者 陸文煜）國務院關稅稅則委員會21日發布公告，決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓，涉及石化業等12個稅目產品。對此，廈門大學台灣研究院教授、廈門大學台灣研究中心副主任王華對中評社記者表示，如果台灣當局不回到“九二共識”的軌道上，大陸大概率還會進一步採取措施，擴大中止關稅減讓的產品範圍。王華預計，以兩岸貿易對等開放為參照基準，在大方向上大陸政策可能會趨於收緊，但在具體產品品類上，則是有緊有鬆，張弛有度。



近段時間，兩岸經貿領域發生了三件大事：一是商務部15日發布對台貿易壁壘調查報告，認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘；二是國務院關稅稅則委員會21日公告中止ECFA部分產品關稅減讓；三是海關總署決定自22日起恢復暫停了6個多月的台灣地區石斑魚輸入。王華表示，對這三件事不能孤立看待，綜合判斷，未來兩岸之間的貿易摩擦可能會趨於常態化。



王華指出，在對外貿易往來中，貿易摩擦是非常普遍且正常的現象，可以按照WTO規則予以處理和解決。反觀ECFA簽署以來，兩岸一直處於不對等開放狀態，大陸對此“隱忍不發”，這才是不符合貿易“常態”的。為推動兩岸關係發展，大陸願意在經貿交流中多讓利，以此向對岸釋放善意，但台灣當局不僅“惠而不認”，甚至鼓動島內媒體對大陸善意肆意扭曲甚至污名化，意圖使台灣民眾“惠而不知”，這就越來越偏離了當初兩岸各界努力推動經貿關係正常化、自由化的初衷。實際上，早在2020年（即ECFA簽署十周年）之時，台灣島內就已經有一波輿論在討論ECFA會不會停的問題，可見台灣各界對於兩岸經貿交流規則不公平、不對等的事實是心知肚明的。

