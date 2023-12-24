以軍襲加沙約200個目標造成至少40人死亡

中評社北京12月24日電／以色列軍方24日發佈戰況通報說，過去一天襲擊了加沙地帶約200個目標。據巴勒斯坦電視台和消息人士，以軍襲擊已造成至少40人死亡。



新華社報導，以軍通報說，在加沙北部的行動中，以軍一架戰機和一架武裝直升機襲擊了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）設施，並打死多名武裝人員。在傑巴利耶地區的行動中，以軍打死7人，摧毀4個哈馬斯觀察哨。在加沙南部汗尤尼斯，以軍對哈馬斯軍事總部進行突襲，繳獲數十枚手榴彈、爆炸物等。



巴勒斯坦電視台報導說，以軍主要襲擊地點包括布賴傑難民營、努賽賴特難民營、邁加齊難民營以及代爾拜拉赫東部地區，造成至少40人死亡。加沙地帶衞生部門消息人士24日告訴新華社記者，以軍23日起對傑巴利耶難民營和加沙城等多地發動襲擊，造成數十人傷亡。



以軍發言人阿維哈伊·阿德雷伊22日在社交媒體上發表聲明，要求加沙中部包括布賴傑難民營等地的居民立刻撤離至代爾拜拉赫避難所。巴方消息人士24日告訴記者，布賴傑難民營等地居民在接到以軍指令後開始逃離，目前代爾拜拉赫避難所人數逐漸增多、環境糟糕，致使很多人選擇返回原住處。



自10月7日巴以新一輪衝突爆發以來，以軍多次向加沙地帶北部居民、南部汗尤尼斯居民發佈撤離令。據聯合國數據，以軍在加沙地帶的軍事行動造成190萬巴勒斯坦人流離失所。另據加沙地帶衞生部門23日數據，本輪衝突已導致超過2萬名巴勒斯坦人死亡、5.3萬人受傷。