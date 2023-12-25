新質生產力的形成邏輯與影響

形成新質生產力的科技創新不是一般性的科技創新，而是具有巨大潛力的基礎科學、前沿技術和顛覆性技術的創新。 中評社北京12月25日電／習近平總書記在新時代推動東北全面振興座談會上強調：“積極培育新能源、新材料、先進製造、電子信息等戰略性新興產業，積極培育未來產業，加快形成新質生產力，增強發展新動能。”新質生產力是黨中央立足於世界科技進步的前沿，著眼於全面建成社會主義現代化強國這一目標任務提出的新概念。新時代新征程，我們要深入理解和把握新質生產力的重大意義、基本特點、形成邏輯和深刻影響，把創新貫穿於現代化建設各方面全過程，不斷開辟發展新領域新賽道，為中國經濟高質量發展提供持久動能。



重大意義



經濟日報發表中央黨校(國家行政學院)習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員、經濟學教研部主任趙振華文章認為，新質生產力的提出，具有重大理論和現實意義。



發展新質生產力是建設現代化現代化的關鍵所在。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央對全面建成社會主義現代化強國作出了分兩步走的戰略安排。無論是建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國，還是實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，都要求實現高質量發展，而發展新質生產力是推動中國經濟社會高質量發展的重要動力。新質生產力呈現出顛覆性創新技術驅動、發展質量較高等特徵。戰略性新興產業和未來產業作為形成和發展新質生產力的重點領域，擁有前沿技術、顛覆性技術，通過整合科技創新資源引領發展這些產業，有助於推動中國經濟實力、科技實力、綜合國力和國際影響力持續增強。



發展新質生產力是提升國際競爭力的重要支撐。在一定意義上，哪個國家擁有先進科學技術特別是擁有顛覆性技術，擁有處於世界領先地位的戰略性新興產業和未來產業，哪個國家就更有可能居於世界領先地位。第一次工業革命發生在英國，蒸汽機、機械紡紗機等成為當時的顛覆性技術，以這些技術為代表的產業快速發展，促使英國走上世界霸主地位；第二次產業革命時期，美國建立起以電力、石油、化工和汽車等為支柱的產業體系，在科技和產業革命中成為領航者和最大獲利者。把中國建設成為社會主義現代化強國，就要把握好新一輪科技革命和產業變革帶來的巨大機遇，依靠自主創新，加快形成新質生產力，大力發展戰略性新興產業和未來產業，開辟新賽道、打造新優勢。



發展新質生產力是更好滿足人民群眾對美好生活需要的必然要求。進入新時代，人民美好生活需要日益廣泛，不僅對物質文化生活提出了更高要求，而且對更高層次、更加多元的生態產品、文化產品等需求也更為強烈。加快形成和發展新質生產力，提高科技創新水平，有助於推動產業轉型升級，形成優質高效多樣化的供給體系，提供更多優質產品和服務，不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。



基本特點



文章分析，與傳統生產力相比，新質生產力是包容了全新質態要素的生產力，意味著生產力水平的躍遷。



從主體來看，傳統生產力大多由傳統產業作為承載主體，新質生產力大多由運用新技術的新產業承載。當然，傳統產業不一定就是落後產業，經過轉型升級後，也能夠孕育新產業、形成新質生產力。



從成長性來看，傳統生產力成長性較低，增長速度較慢；新質生產力則具有比較高的成長性，增長速度比較快，呈現加速發展趨勢。



從勞動生產率來看，傳統生產力的勞動生產率相對較低，而新質生產力在勞動者、勞動資料、勞動對象三個方面都呈現出更高的水平，勞動生產率比較高，提供的是新產品新服務，或其產品和服務具有更好的新的性能。



從競爭環境看，形成傳統生產力的產業技術門檻相對較低，競爭比較激烈，利潤率也相對較低；形成新質生產力的新興產業屬於新賽道，進入的技術門檻比較高，競爭相對較小，利潤率相對較高。



從生產力的構成要素看，傳統生產力所在的產業對勞動力素質要求不高；而形成新質生產力的新產業對勞動力素質要求更高，能夠開發和利用更多的生產要素。



形成邏輯



文章表示，近日召開的中央經濟工作會議指出，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。新興產業是形成新質生產力的重要載體。新興產業是動態發展的。與以往的新興產業相比，當今時代，科技創新能夠催生出更多新產業，覆蓋領域也更加廣泛。第一次工業革命時期，新興產業覆蓋領域主要是紡織、煤炭等行業；第二次產業革命時期，新興產業更多地體現在電力工業、化學工業、石油工業和汽車工業等領域；第三次產業革命時期，新興產業主要集中在信息技術、網絡技術等領域。當前，新興產業則涉及節能環保、新一代信息技術、高端裝備製造、新能源、新材料、智能製造等，覆蓋領域越來越廣，能夠帶動傳統產業改造升級。新興產業的技術有一個從研發到推廣應用的不斷成熟的過程，新興產業也有一個產生、發展和壯大的成長過程。

