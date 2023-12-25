數字賦能助推宜居宜業和美鄉村建設

中評社北京12月25日電／隨著數字技術的快速發展和普及，數字賦能已經成為推動經濟社會發展的重要力量之一。在鄉村領域，數字技術的引入和應用不僅有利於提高農業生產效率，提升農村社會治理水平，還有助於促進城鄉一體化發展，傳承和弘揚鄉村文化。數字賦能為助推宜居宜業和美鄉村建設提供了新抓手、新引擎。



農民日報發表山東科技大學張建國、泰山科技學院張樂岩文章表示，數字賦能是指利用現代技術手段和大數據、人工智能、雲計算和物聯網等新一代數字化技術，將經營管理過程從傳統方式轉向數字方式，實現業務流程的數字化轉型，進而提升效率、創新力和經濟收益。例如，通過大數據分析技術，可以更準確地理解用戶需求，提高市場競爭力。數字賦能可以有效驅動決策，通過高效率、高精度、高質量的工作方式，提升個體和組織的工作效率和準確性，實現高效協同和信息共享；還可以通過創新技術的應用，探索新的業務模式和機會，推動產業的轉型升級和創新發展。



文章指出，數字賦能有利於促進農業生產效率與農村社會治理水平提升。通過智能化、自動化的農業裝備和信息化管理手段，可以提高農業生產的效率和質量。例如，利用無人機進行植保、利用智能化溫室大棚進行精細化種植等，都可以提高農業生產效益。同時，數字賦能可以為農村社會治理提供智能化、精細化的手段和方法，推動農村社會和諧穩定發展。例如，利用大數據技術可以對農村人口、資源、環境等多方面數據進行全面分析，為農村社會治理提供科學決策依據；利用互聯網技術可以推動政務服務、公共服務的普及和升級，提高農村社會的公共服務水平。數字化技術可以幫助建立更加智能化、科學化的鄉村治理體系，提高基層幹部的工作效率和服務質量，同時也有利於增強農民的參與意識和能力，推動農村民主政治建設和社會穩定發展。



數字賦能有助於推動城鄉數字化的一體化發展。例如，通過互聯網、大數據、雲計算等數字化技術的應用，可以加快農業、信息、物流等領域的跨地區合作，推動區域協調發展。同時，數字化技術也能豐富為農民提供醫療、教育、文化等服務的手段，促進城鄉基本公共服務均等化。數字化技術可以記錄和傳承鄉村文化，保護和弘揚傳統農耕文明。例如，通過數字化技術可以將鄉村的傳統文化、歷史遺跡等珍貴文化遺產進行數字化保存和傳承，讓更多人瞭解和認識鄉村文化的獨特魅力。同時，數字化技術也可以為鄉村旅遊等新業態的發展提供支持，推動鄉村經濟多元化發展。



文章認為，通過數字賦能助推宜居宜業和美鄉村建設，實踐路徑具體有以下幾方面。



建設數字化平台。建立完善益農信息社等平台，推動公益服務、便民服務以及電商、培訓體驗服務落地。同時，依托“互聯網+監管”平台，深入推進農村“雪亮工程”建設，實現智能化防控全覆蓋。

