槓綠惹禍？蘇宏達連任院長失利創台大社科首例

經常槓民進黨的蘇宏達未能連任台灣大學社會科學院院長，創下台大社科院首例。(照:蘇宏達臉書) 中評社台北12月24日電／在新竹市前市長林智堅學倫案中頻頻發聲的台灣大學社會科學院院長蘇宏達，昨日在社科院院務會議上提案尋求連任院長，卻遭半數與會者否決，並且放棄尋求全院教師投票的機會。



此一訊息是由台大校友、曾任民進黨國際事務部副主任、發言人的台北市第三選區“立委”候選人謝佩芬在臉書率先披露，她表示，這是台大社科院第一次有院長尋求連任卻被否決，且按照台大規定，如果院務會議代表否決，仍可以尋求全院老師投票，但他也放棄了這個機會。



蘇宏達於2021年8月起擔任台大社科院院長，在“國發所”爆出林智堅學倫案期間，蘇在記者會上說明學倫審定情況，並批評此案是“醜聞”。近期台大校長陳文章力推“國際政經學院”，也是他在校務會議上大力反對。



此外，2018年故宮北院一度傳出要在2020年時閉館3年，當時蘇宏達曾在臉書發布影片，質疑這根本是民進黨要在2025年之前，完成消滅故宮的“文化大革命”。蘇宏達事後在臉書痛批，因先前評“故宮政策”，現卻遭到政府的“查水表”，質問是誰在封殺台灣人的說話自由？



蘇宏達9月也曾在臉書發文提到，接獲通知參加台大卸任主管暨人員榮退儀式，“赫然發現陳明通先生也在授獎之列，簡直驚訝地說不出話來，完全無法理解”，點名台大校長陳文章“羞辱台大莫此為甚，應立即下台”。



台大社科院昨日召開院務會議，蘇宏達在會議上尋求連任院長，卻遭一半與會者否決此案。





