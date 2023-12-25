高雄青年反戰團體　聖誕夜祈和平

高雄青年反戰和平團體、高雄市“立委”候選人湛秀英服務處24日共同舉辦“兩岸一中，守護和平－聖誕夜、祈和平、反戰爭”交流座談會。(中評社) 中評社高雄12月25日電／高雄青年反戰和平團體、高雄市“立委”候選人湛秀英服務處24日共同舉辦“兩岸一中，守護和平－聖誕夜、祈和平、反戰爭”交流座談會，討論21世紀的反戰運動課題，探討跨世紀的中東以阿民族紛爭，與會者認為反戰運動應明確把反美帝、反分裂，並以促進國家的和平統一為運動目標，才能創造以人民為主體的積極和平狀態。討論會現場還擺放標語，訴求以色列應立即停止轟炸佔領巴勒斯坦加沙地區。



座談會由勞動黨高屏區黨部主委許勝源主持，許勝源表示，從本世紀的美國攻打伊拉克戰爭、到近年的俄烏戰爭、巴以衝突讓世人更加明瞭美國資本帝國主義的好戰性格，這二十多年來確實讓人感受到世界正面臨百年不遇之變局的情況，人們普遍感受到戰爭不是天邊的事，台灣也因“台獨”分離主義引來戰爭禍害的風險正在升高，美國則藉機有意有台灣“烏克蘭化”，強化武裝台灣，企圖像削弱俄國實力一樣藉此弱化中國的實力，對此這次座談會介紹已故的統派知名人士林書揚所寫的《關於21世紀的反戰運動》就有其現實性的意義。



座談會上播放了，由高雄青年反戰和平連帶製作的“反戰爭要和平”短影片，他們介紹了近期在台北參與聲援巴勒斯坦的反戰運動概況，該團體代表表示，本周將迎來西方聖誕節，根據當年反越戰和平運動的傳統，美歐等地多個城市在這幾天將會有聲援巴勒斯坦的反戰活動，近期則多以要求美國應停止支持以色列、要求以色列應立即停止轟炸及佔領加沙地區為口號。我們青年人不能無視世界人民和平運動的動態，

