中評關注：柯文哲新竹家鄉造勢二警訊一利多

柯文哲23日回新竹市家鄉舉辦造勢活動。（中評社 資料照） 中評社新竹12月25日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲23日回到新竹市舉辦造勢活動，主辦單位宣稱場內外共有8千名支持者到場力挺，但新竹市是柯文哲的家鄉本命區，大型造勢活動卻僅不到萬人出席，也可看出柯文哲選戰出現的二警訊與一利多。



警訊一是新竹場的造勢人數不如預期，雖然仍有5千名支持者把活動會場新竹體育館擠滿，體育館外也有約3千人到場透過電視牆關注活動現場，但若對比民眾黨先前在台南與桃園辦的造勢活動都達萬人的場面，新竹場相對顯得冷清，但或許是因受寒流來襲影響，加上活動剛好遇到聖誕節周末，可能因此才讓到場的支持者減少。



警訊二是新竹場的造勢熱情有餘但激情不足，柯文哲的造勢場和藍綠最大不同之處是，支持者多非動員而來，且對參與造勢相當投入，若以17日桃園造勢場來看，現場許多支持者都被柯文哲的談話感動到激動落淚，但反觀新竹場的支持者，雖然也都是自動自發、自製標語前來參加，造勢現場也相當熱情，但卻少了一點激情的感覺。



照理說，柯文哲回新竹家鄉辦造勢，談話應該更能觸動鄉親的心，但顯然柯前天的談話，並沒有這麼扣人心弦，支持者也相對冷靜許多，但或許這也是新竹選民的特色，因許多人都在新竹科學園區工作，以“理工男女”的特質來看，確實比較理性與內斂。



新竹場造勢的利多是支持者仍以年輕人居多，甚至還有許多年輕父母帶著小孩自製標語前來參加，這也是民眾黨造勢場的最大特色，更是柯文哲引以為傲的選戰優勢，相較藍綠的造勢場多是年紀較大的長輩為主，年輕選民確實較支持民眾黨，且這種情況至今仍未改變，也是柯文哲與民眾黨的最大後盾。



另外一點值得注意的是，民眾黨新竹市長高虹安因出訪美國，缺席了柯文哲的新竹造勢場，雖然她也預錄影片向支持者喊話“台灣人值得擁有一個更好的‘總統’”，但隔天返台後卻因出席職籃PLG新竹攻城獅主場的開幕儀式，與中國國民黨2024候選人侯友宜、國民黨新竹縣長楊文科和無黨籍苗栗縣長鍾東錦同台，難免讓柯文哲的支持者心裡不是滋味。

