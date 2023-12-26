彭韜答中評：民進黨搞“文化台獨”不得人心

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜（中評社資料圖） 中評社北京12月26日電（記者 李子寧）近日，台灣教師區桂芝痛批民進黨當局的“去中國化”教綱，引發了島內的激烈爭論。就此，華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜在接受中評社記者採訪時表示，民進黨當局推進“文化台獨”為的就是切割台灣與大陸的歷史聯繫，淡化台灣人民對兩岸同根同源的認同以及淡化台灣同胞對中華民族身份的認同，相關行為必定會遭到廣大台灣同胞的反對。同時大陸方面也可從多途徑入手，破除民進黨當局“去中國化”所造成的負面影響。



彭韜說，民進黨當局在文化上“去中國化”，其目的就是為了向台灣民眾灌輸“台獨”意識，營造“台獨”的文化心理和社會環境，進而切割台灣與大陸的歷史聯繫，淡化台灣人民對兩岸同根同源的認同以及淡化台灣同胞對中華民族身份的認同，這種不得人心的行為自然會引起島內廣大同胞的強烈反對。



彭韜指出，民進黨當局推進“文化台獨”主要有兩個突出手段。一是不斷縮減教科書中有關中國歷史的篇幅，用所謂多元文化來取代中華文化的核心地位，用南島語族取代中華民族，還把中華文化劃分到所謂“外來文化”。二是強化所謂的“台灣主體意識”，通過去除與“中國”有關的元素，弱化民眾對於統一國家的認同，例如淡化中國傳統節日、為相關機構進行“正名”等。

