快評：台海不能排除衝突可能性，要有充分認識

中評社快評／美麗島電子報23日發布第96波民調，“賴蕭配”支持度為37.5%，“侯康配”為32.6%，“柯盈配”拿到16.3%。台灣大選兩強相爭、“賴蕭配”領先的格局還未出現重大轉變。



台灣大選倒計不足三周，雖然戰爭的蔭影籠罩、“賴皮寮”話題不斷，“賴蕭配”仍然維持很高支持度，顯示有很穩固的支持基礎。“雙獨配”支持者似乎並不擔心、或不相信“雙獨配”一旦勝選，會、或可能帶來兩岸衝突風險。



20日舉行的政見發表會上，侯友宜猛攻民進黨內政問題與賴清德“台獨”主張，指民進黨政府已經成為新威權，這場選戰是“戰爭與和平的選擇”，他會成立特偵組、遵循3D戰略，備戰不引戰，2024年台灣要除舊布新。



大陸國台辦原副主任、海峽兩岸關係協會原副會長王在希23日發表文章指出，台灣選舉有很大的不確定性，有一點可以確定，“台獨”就是戰爭，堅持搞“台獨”遲早會有戰爭。“而賴清德是個頑固的激進‘台獨’分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性，對這一點我們要有充分的認識。”



台灣藍營、大陸方面都一直強調今屆台灣大選是“和平與戰爭的選擇”，是台灣未來發展方向和道路的選擇。台灣選民、特別是“雙獨配”支持者對此似乎沒有充分的認識，這是十分危險的。沒有人能夠斷言台海軍事衝突是否真會發生、或何時發生，但只要“台獨”勢力的目標沒有放棄，追求“台獨”的動作還在持續，台海爆發動突的警報就會一直在作響。