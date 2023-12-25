堅定推進高水平對外開放

中評社北京12月25日電／習近平總書記近日在上海考察時指出，上海作為我國改革開放的前沿陣地和深度鏈接全球的國際大都市，要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力。



在更高起點上全面深化改革開放，是新時代中國經濟高質量發展的重要戰略選擇。在經濟全球化深入發展的今天，任何一個國家或地區都不可能獨立於他者之外，都需要通過對外開放與合作促進自身的發展和繁榮。中國作為全球第二大經濟體，必須深化國內相關領域改革，推進高水平制度型開放，構建新發展格局，實現高質量發展。



以上海為例，自貿試驗區建設10年來，聚焦投資管理、貿易便利、金融創新、政府職能轉變四大核心領域攻堅突破，基本建立了與國際經貿規則相銜接的制度體系，積累了先行先試的有利條件。在國家層面復制推廣的302項自貿試驗區制度創新成果中，有145項源自上海首創或同步先行先試。



日前，國務院印發《全面對接國際高標準經貿規則推進中國(上海)自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案》，主動全面對接高標準規則，進一步加大壓力測試力度。這不僅為上海自貿試驗區進一步擴大高水平對外開放指明了方向，也是我國在更高起點上全面深化改革開放的重要舉措。



推進高水平對外開放，需要認識到當前全球經濟形勢的複雜性和不確定性。近年來，貿易保護主義、單邊主義等思潮抬頭，給全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰。今年以來，我國發展面臨的形勢錯綜複雜，國際政治經濟環境不利因素增多，國內周期性和結構性矛盾叠加。全面深化開放是有效應對這些挑戰的重要對策之一，有利於推動全球經濟朝著更加穩定、健康的方向發展。



推進高水平對外開放，需要加強內貿流通體系建設，促進內外貿一體化發展。通過建設高標準市場體系、完善公平競爭制度等措施，推動國內市場向更高層次、更高水平發展。要繼續擴大對外開放程度，加強與世界各國的經貿往來和技術交流，積極推動國內市場開放和發展，吸引更多外資和技術進入國內市場。



推進高水平對外開放，需要加強創新能力和人才培養。應加強自主創新能力建設，提高自主創新水平。通過加大科技研發投入、建設高水平研發機構等措施，推動科技創新和產業升級。同時，加強人才培養和引進力度，培育高素質人才和創新團隊。通過完善人才激勵機制、優化人才發展環境等措施，吸引更多優秀人才來華創新創業。



持續擴大高水平對外開放是一個長期過程，需要保持戰略定力和耐心，繼續堅持開放合作、互利共贏的原則，不斷推進全方位、多層次、寬領域的對外開放，為構建人類命運共同體貢獻更大力量。



來源：經濟日報 作者：金觀平



