做好農村養老這道必答題

中評社北京12月25日電／中央經濟工作會議提出，以提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平為重點，強化科技和改革雙輪驅動，強化農民增收舉措，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事，建設宜居宜業和美鄉村。作為和美鄉村建設的重要組成部分，如何為農村老人提供高質量的養老服務，構建農村養老服務體系，是值得研究關注的話題。



近年來，農村養老問題較為凸顯。社會養老服務是一項系統性的社會工程，不僅涉及政府、社區、社會組織、家庭和個人等多元主體，而且涉及資金籌集、資源整合、服務項目、服務方式、服務網絡構建等多方面內容。此前印發的《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》提出，加快健全居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支撐體系，為農村養老服務體系建設確定了基本框架和建設目標。



現階段，我國很多地區的農村面臨著人口老齡化、村莊空心化、集體經濟空殼化的境況，養老服務體系建設缺乏必要的物質設施、人力資源和經濟基礎。對此，在構建農村養老服務體系時，政府、社區、社會組織等方面應共同發力，共同構建完善社會養老服務體系。



發揮政府的主導作用。鑒於農村社會經濟發展水平和農村老人的消費能力，將社會養老服務納入農村基本公共服務，充分發揮政府在農村養老服務建設中的主導性作用。應在深入研究農村人口老齡化的趨勢和規律的基礎上，制定農村養老服務體系發展規劃，健全和完善農村養老服務的相關法規和政策，使農村養老服務走上法治化、規範化、科學化軌道。還應加大公共財政的支持力度。有關部門要切實履行基本公共服務職能，安排財政專項資金，支持養老服務基礎設施建設。在廣泛調查的基礎上，完善農村老人的信息數據庫，瞭解農村老人的基本情況、困難程度、潛在風險和養老服務需求。



發揮農村社區的依托作用。整合農村社區存量資源，充分發揮社區的經濟保障、生活照料和情感慰藉的功能。發揮社區的經濟支持功能，利用農村地區閑置或廢棄的辦公場所、學校、倉庫、醫院和其他公共空間，建設養老服務基礎設施和活動空間。利用農村社區的醫療資源，採取“醫養融合”模式，為老年人提供醫療康復、健康咨詢和心理疏導等服務。依托農村社區的人力資源，構建互助養老服務體系，採取時間銀行、積分兌換、獎勵表彰等形式，讓低齡老人、留守婦女和其他志願者為高齡、獨居、失能老人提供養老服務。



發揮社會組織的輔助作用。應通過相關的政策法規和財政手段，積極培育和發展農村社會組織，使其逐漸成為農村養老服務的主體。具體而言，應努力發展農村老年人協會、居家養老服務中心、社會工作服務中心等社會組織，通過“政府購買服務”“公益創投”“獎勵補貼”等形式，為社會組織開展養老服務提供充足的資金支持，從而為農村老人提供優質、便捷的養老服務。



來源：經濟日報 作者：姚兆餘（南京農業大學教授)



