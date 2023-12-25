連任失利因學倫案？台大社科院長蘇宏達駁斥

針對綠營選將謝佩芬在臉書發文稱，蘇宏達連任台大社科院院長失利主因是一手強勢主導台大學倫案，蘇宏達在臉書發文反擊。(照:蘇宏達臉書) 中評社台北12月25日電／台灣大學社會科學院院長蘇宏達連任失利，民進黨“立委”候選人謝佩芬昨指蘇續任遭否決主要是因他一手強勢主導學倫案，將政治凌駕於學術倫理之上，造成院內同仁不認同，才導致社科院院務會議中有超過一半人否決蘇續任。蘇宏達今早在臉書發文駁斥，指謝佩芬這樣的說法是公開造謠，也污辱所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁，強調自己依法行事，捍衛台大榮譽，絕不退縮。



民進黨“立委”候選人謝佩芬23日在臉書發文指出，台大社科院院長蘇宏達尋求連任，在院務會議被過過半數代表否決！並提到有院務委員向她透露，最主要原因是蘇宏達院長之前一手強勢主導台大學倫案，將政治手段凌駕學術倫理，造成院內同仁不認同，導致社科院院務會議中，超過一半的人否決蘇宏達續任院長。



蘇宏達25日指出，謝佩芬在臉書發文是搞認知作戰，指他連任失利主因是一手強勢主導台大學倫案，將政治手段凌駕學術倫理之上，這番指控是污辱所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁，因此不得不發文駁斥。



謝佩芬在臉書指出，根據台大規定，蘇宏達遭院務會議代表否決，仍可尋求全院老師投票、做第二次補救，但蘇宏達卻放棄機會，代表他對自己所作所為及社會觀感很清楚。



對謝的說法，蘇宏達駁斥，自己根本還沒有決定是否要訴諸全院教師及院務代表投票，但謝佩芬就開始製造假訊息，還編造他的心境，公開造謠。

