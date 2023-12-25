柯文哲恆春造勢　透露最擔心被棄保

民眾黨2024正副候選人柯文哲與吳欣盈在恆春西門廣場開講。（照片：民眾之聲YouTube） 中評社台北12月25日電／台灣民眾黨2024正副候選人柯文哲與吳欣盈24日平安夜選在恆春西門廣場前開講，柯說，媒體現在頻繁報導柯民調第三、要把他棄保掉，坦言對這事很頭痛，擔心謊話每天講、講到最後會有效。



根據《中時新聞網》報導，柯文哲說，以前高喊要黨政軍退出媒體，但現在看起來，黨政軍就是媒體，以前要做票就是停電，現在直接剪掉44秒就好了。



柯文哲表示，要不是看到最近台南、桃園、新竹、高雄的造勢場，真的連他自己都開始懷疑。這4場造勢，沒遊覽車、沒有便當、走路工，會有這麼多人自己也嚇一跳，他還轉頭問身邊的人有遊覽車載嗎？對方冷回，你們又沒給錢哪來遊覽車，顯然這不是組織動員、不是被遊覽車載來，都是自己來的。



柯文哲說，當媒體被政府控制，確實是很大的問題，政府透過媒體影響老百姓想法，這是到目前為止，這場選舉遇到最大的問題，它每天說你民調最差，講到大家會怕。



柯文哲表示，所以希望大家多跟長輩說話，自己也曾思考，為什麼民眾黨在長輩的支持度那麼低，後來發現是長輩沒在用網路，年輕人看網路，長輩每天看電視。他曾經有次回家拿著選台器看電視發現，如果是一台罵我就算了，每台都在罵我，罵到我都在懷疑我是共產黨，太離譜了！