屏東掃街掀旋風　蔣萬安：沒有永遠艱困選區

台北市長蔣萬安24日前往屏東，陪同屏東縣第1選區選將黃明賢(左三)到屏東夜市拜票。(照:黃明賢競選辦公室提供) 中評社屏東12月25日電／中國國民黨2024大選副手候選人趙少康昨日南下屏東深綠選區恆春、東港造勢，台北市長蔣萬安也南下合體拜廟，晚間陪同屏東縣第一選區“立委”候選人國民黨籍黃明賢到屏東夜市掃街，品嘗夜市美食，所到之處受攤商、民眾熱情打招呼，並爭相合照、簽名。蔣萬安強調，“沒有永遠的艱困選區”，都有機會翻轉，接下來的周末會盡可能前往南部，為黨提名的候選人做最後衝刺。



綜合台媒報導，趙少康與蔣萬安24日到屏東恆春、東港合體拜票。趙少康說，在恆春時看到現場滿坑滿谷的人，進場時民眾拚命抓他手，“我的手到現在還有點伸不直”，民眾的熱情讓他非常感動。



蔣萬安說，在東港造勢大會上看到滿滿屏東鄉親非常熱情，感受到民眾對於民主要制衡、政黨要輪替充滿渴望與高度期待，剩下20天要投票，大家團結氣勢高昂，就差那麼一點，大家拚一下，並在受訪時表示，沒有哪裡是永遠的艱困選區，每個地方都有機會翻轉，看到大家這次很團結、氣勢高昂，有信心可以勝選。



蔣萬安24日現身屏東夜市，陪同第1選區候選人黃明賢拜票，台北市副市長李四川、屏縣黨籍縣議員陳揚、蘇資婷、屏東市長周佳琪也一同掃街，並向蔣萬安介紹屏東夜市美食，品嚐夜市小吃。蔣萬安說，他一直很想吃炒米粉，看起來就很好吃，味道很特別，下次要帶太太一起來，台北天氣早上很冷，屏東這裡很溫暖。