外媒曝台年輕人憂低薪、高物價　對大選無感

左起2024大選候選人，民眾黨柯文哲、民進黨賴清德及國民黨侯友宜。（照片：“中選會”提供） 中評社台北12月25日電／《金融時報》24日報導指出，距台灣2024大選投票日只剩3周，在這個全球地緣政治最大的易爆區，民眾激情高漲，所有候選人都在努力爭取年輕選票，20至29歲占了選舉人數的16.2%，成為這場選舉難以預料的關鍵，但是有些年輕人卻顯示對政治難以懷抱幻想的態度，他們也搞不清楚到底什麼是處理兩岸問題的最佳方法。



《金融時報》駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）在以《中國、戰爭和科技：台灣幻想破滅的年輕人如何看這場重要選舉》為題，訪問數位年輕人，談論他們對台灣選舉的看法，文中顯示此次選舉似乎難以激起年輕人熱情。



報導指出，24歲的攝影師楊世偉自認是民進黨的支持者，但他對民進黨的感情卻已冷卻，“我真的很想投票給柯文哲。”楊說，民眾黨承諾解決高房價問題，這特別是台灣年輕人對政府不滿的原因。他與1名朋友合租公寓，但房租仍花了他超過4分之1的薪水。



另兩位從事行銷的林姓友人，分別各為26歲和29歲，他們覺得這次選舉沒有什麼好的選擇。“最大的問題是物價不斷上漲，但薪水卻跟不上，所以如果沒有家人幫忙，我們的收入不夠用。但沒有一個政治人物正視這個問題。”26歲林小姐說，“他們不斷談論“國安”和中國大陸，令人覺得這些問題比經濟發展更重要，但你不知道，除此之外，對於一些長期問題，他們到底做了些什麼？”