藍營高雄大團結　8“立委”候選人聯合拜票

高雄市藍營候選人、莊啟旺及黃昭順24日於中山、五福路口前拜票，展現藍營高雄大團結的氣勢。（國民黨高市黨部提供） 中評社台北12月25日電／中國國民黨高雄市“立委”候選人24日在前議長、侯友宜高雄競總主委莊啟旺及市黨部主委黃昭順的陪同下，於中山、五福路口前拜票，展現藍營高雄大團結的氣勢，並為2024正副候選人侯友宜、趙少康拉票。國民黨呼籲市民，政黨要輪替、台灣才會好，他們在平安夜齊心祝福民眾平安健康，高喊“台灣要平安、人民有侯康”。



根據《中時新聞網》報導，國民黨8位高雄“立委”候選人一同在耶誕生活節市集旁、侯友宜、趙少康巨型看板前向民眾拜票。他們強調，“立委”支持國民黨提名的候選人，下架民進黨“立委”讓高雄真正的聲音能夠進入“國會”，國民黨“國會”過半才能修正惡法、讓國家恢復正常。



由於適逢耶誕節，候選人紛紛使出渾身解數，高雄三選區“立委”候選人李眉蓁安排大型LED車繞行，六選區“立委”候選人陳美雅及八選區“立委”候選人李明璇都裝扮成耶誕小姐姐向大家拜票，吸睛程度爆表。



黃昭順表示，在溫馨的平安夜午後，特別安排“立委”候選人站在侯康大看板前拜票。接下來倒數20天選戰，除了侯友宜車隊掃街外，他們會持續密集安排各選區路口、市場及街頭拜票，為政黨輪替最後一哩路打拼。另外，他們將於明年1月7日下午3時30分舉辦“團結勝利大會”，歡迎大家踴躍參加，共同發出南台灣的怒吼。