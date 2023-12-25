我國擬修訂國境衛生檢疫法

（來源：新華社） 中評社北京12月25日電／據新華社報導，為進一步健全完善國境衛生檢疫相關制度機制，更好保障人民健康和國家公共安全，國境衛生檢疫法修訂草案25日首次提請全國人大常委會會議審議。



25日上午，海關總署署長俞建華受國務院委托向十四屆全國人大常委會第七次會議作國境衛生檢疫法修訂草案說明時介紹，國境衛生檢疫法的實施，對防止傳染病跨境傳播、保障人體健康和生命安全發揮了重要作用。同時這部法律在實踐中也反映出規定較為原則、內容不夠完備、不適應發展變化實際需要以及口岸重大傳染病疫情應急處置措施不完善、公共衛生能力建設亟待加強等問題，需要通過修法進一步健全完善國境衛生檢疫相關制度機制，築牢口岸檢疫防線，為更好保障人民健康和國家公共安全提供有力法治保障。



提請此次常委會會議審議的國境衛生檢疫法修訂草案共8章57條，主要規定了五方面內容，一是堅持黨對國境衛生檢疫工作的領導；二是進一步完善國境衛生檢疫常態化制度，壓實各方責任，強化協同聯動；三是完善重大傳染病疫情口岸應急處置措施，對境外或境內傳染病暴發、流行時需要在口岸採取的應急處置措施作了明確規定；四是強化國境衛生檢疫保障措施；五是完善有關法律責任的規定，細化了應予處罰的違法情形，豐富了處罰手段，加大了處罰力度。



俞建華表示，修訂草案堅持統籌兼顧、突出問題導向、準確把握定位、注重制度銜接的總體思路，增強了相關制度措施的科學性和精準性，盡可能減少對經貿活動等的影響，且對技術層面操作問題不做過多規定，留待制定相關配套規定時進一步細化。此外，做好與傳染病防治法等相關法律的協調銜接。



據瞭解，現行國境衛生檢疫法於1987年施行，並分別於2007年、2009年和2018年作出部分修改。