推動鑄牢中華民族共同體意識走深走實

鑄牢中華民族共同體意識文物古籍展在京展出（新華社） 中評社北京12月25日電／據光明日報報導，鑄牢中華民族共同體意識，是以習近平同志為核心的黨中央著眼新時代民族工作面臨的新形勢新特點，深刻把握黨和國家事業發展對民族工作提出的新任務新要求，創造性提出的重大原創性論斷。習近平總書記強調，鑄牢中華民族共同體意識是新時代黨的民族工作的主線，也是民族地區各項工作的主線。高等院校肩負著為黨育人、為國育才的重大使命，是開展鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育的重要陣地，在厚植各民族師生愛國主義情懷、促進民族團結進步等方面有著不可替代的作用。其中，邊疆民族地區高校承擔著促進邊疆民族地區教育事業發展、為邊疆民族地區培養新時代優秀人才的重要任務，應當在鑄牢中華民族共同體意識中發揮引領作用。



以豐碩理論研究成果夯實鑄牢中華民族共同體意識的理論基礎。鑄牢中華民族共同體意識，需要構建科學完備的中華民族共同體理論體系，形成中國自主的中華民族共同體史料體系、話語體系、理論體系。作為邊疆民族地區高校，必須主動承擔起繁榮哲學社會科學研究的使命，充分挖掘邊疆民族地區的歷史文化資源，立足“四個共同”的中華民族歷史觀，把馬克思主義民族理論同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，深化中華民族共同體重大基礎性問題研究。加強哲學社會科學研究人才隊伍建設，激發科研工作者的積極性、主動性和創造性，為專家學者進行科研活動搭好平台、建好條件，加快形成中國自主的中華民族共同體史料體系、話語體系、理論體系。



以文化傳承創新增進鑄牢中華民族共同體意識的思想認同。文化認同是最深層次的認同，是民族團結之根、民族和睦之魂。大學文化是中國特色社會主義文化的重要組成部分，是中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化在大學校園的有機融合，不僅是高校教學育人的獨特資源，也能夠為中華民族共同體意識提供支撐。邊疆民族地區高校要始終堅持社會主義辦學方向，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，把構築中華民族共有精神家園貫穿到辦學治校、立德樹人的全過程，推動中華優秀傳統文化在邊疆民族地區創造性轉化、創新性發展，大力弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神，構建增強文化認同的長效機制，打造先進文化高地，引導各族師生樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，不斷增強對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。