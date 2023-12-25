督促述責述廉“述”出實效

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，“接受談話函詢的內容務必寫入述責述廉報告，不得避重就輕、避實就虛，請重新修改後提交。”近日，重慶市忠縣紀委監委結合巡視巡察反饋問題整改工作，退回了10餘份鄉鎮和縣直部門“一把手”的年度述責述廉報告，並面向全縣86個縣管黨組織發出工作提示，要求報告必須全面、客觀。



開展述責述廉，是加強黨內監督的有效途徑，也是傳導壓力、督促主體責任落實的重要方法。臨近歲末，多地陸續開展述責述廉工作，黨政“一把手”談責任、曬家底，接受民主評議，紀檢監察機關緊盯會前、會中、會後各階段，將嚴的基調貫穿述責述廉全過程。



一份剖析深刻的述責述廉報告，是開展好下一步工作的基礎。“我們建立述責述廉報告多層審核工作機制，對於相關縣區、市直單位‘一把手’提交的述責述廉報告，依次由市紀委監委對應監督檢查室、黨風政風監督室以及市委辦進行審核把關；對於報告內容不聚焦、問題查找不精準、整改措施不到位的，第一時間督促修改完善，通過層層審核確保述責述廉報告質量。”廣西壯族自治區柳州市紀委監委黨風政風監督室主任熊守毅介紹。



在審閱述責述廉報告過程中，黑龍江省齊齊哈爾市依安縣紀委監委堅持報告和幹部風腐問題同審同查。“比如，我們在縣物業辦主任李某某的述責述廉報告中發現啟程老舊小區改造項目工程存在疑點。於是以此為線索展開調查，發現李某某在工程竣工尚未驗收的情況下先行簽字，縣紀委監委對其進行了誡勉談話。”依安縣紀委監委相關負責同志介紹，截至目前，根據同審同查發現的問題已處理3人。



現場述責述廉，不僅要求述責述廉者真述實述，也需要監督者敢於動真碰硬直指問題。“如果工作人員監理、財務等方面的知識儲備較少，在社區重大工程項目推進中如何才能更好監督和約束施工方？”11月17日，浙江省杭州市上城區望江街道述責述廉會上，應邀到會的上城區紀委監委黨風政風監督室主任周潔向望江街道辦事處副主任唐祖輝提出問題。