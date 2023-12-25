鍛造新時代幹部好作風

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，每天下午放學時，江西省興國縣各個幼兒園門口站滿了來接孩子的家長，大家在閑談中難掩對縣紀委監委的感謝之情：“多虧縣紀委監委的監督推動，孩子才有就近上公辦幼兒園的機會，我們這下放心了！”



學齡前兒童入園難，曾是當地群眾反映集中的問題之一。興國縣紀委監委秉承蘇區幹部“日著草鞋幹革命、夜打燈籠訪貧農”工作作風，堅持問題導向，將其作為監督重點，督促推動有關職能部門狠抓問題整改，去年新建多所公辦幼兒園和普惠性幼兒園，新增學位1350個，較好地解決了群眾的急難愁盼問題。



革命戰爭年代，興國人民以大無畏的鬥爭精神，為革命拋頭顱、灑熱血。在新時代，興國縣紀委監委傳承紅色基因，堅決扛起職責使命，推動全面從嚴治黨向基層延伸，全縣幹部作風持續優化，政治生態持續向上向好。2023年，興國縣紀委監委被評為江西省紀檢監察系統先進集體。



“負責控違拆違的幹部在工作中走形式、選擇性執法，優親厚友，放縱包庇關係戶違建……”2020年初，興國縣紀委監委連續收到多件信訪舉報，所反映的內容均指向該縣自然資源局控違拆違辦的工作人員。



興國縣紀委監委立即組織精幹力量進行核查，發現少數企業擅自改變用地性質，違規在工業園區建設小產權房向務工人員出售以獲取高額利潤，還有少數農戶也想方設法違規建設超高超大建築向務工人員出租。更讓人氣憤的是，有2名社會人員做起違建生意的中間人，一邊向違章建房的企業和農戶收取高額的好處費，一邊向控違拆違辦的工作人員行賄，從中獲利，導致縣經開區違建亂象叢生，引起群眾強烈不滿。



在掌握相關人員嚴重違紀違法的證據後，興國縣監委對3名幹部採取留置措施，經審查調查後移送司法機關處理。同時，對違建各環節全面起底整治，嚴肅查處了為違章建築違規提供供水供電服務的縣自來水公司、縣供電公司的11名幹部。



為做好查辦案件後半篇文章，興國縣紀委監委舉一反三，深挖教育醫療、養老社保、林業水利、安全生產等領域腐敗和作風問題，以有力懲處震懾促進了黨風、政風明顯好轉。