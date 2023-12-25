“黑金”醜聞衝擊日本政壇　岸田政府失信

12月13日，日本首相岸田文雄（中）在日本東京首相官邸召開記者會後走過內閣官房長官鬆野博一（右）。 中評社北京12月25日電／據法治日報報導，近半個月以來，日本自民黨派系違法籌集秘密經費的“黑金”醜聞持續發酵，隨著檢察機構調查的深入，涉案金額、人數不斷擴大，已經發展成為近30多年來日本自民黨最大醜聞。儘管數名重要內閣成員、自民黨高層已經被迫辭職，但事態並未就此終結，今後不排除現任國會議員被起訴情況的出現。受此影響，岸田內閣不支持率創下1947年以來最高紀錄，執政舉步維艱，如何度過危機，恢復信任，對岸田內閣而言是巨大考驗。



又發現新違法事實



隨著檢察機構調查的深入，自民黨售賣集會券違規操作，違法籌集秘密經費的案情不斷擴大。不但被查明的自民黨安倍派過去5年的秘密經費總額由超1億日元擴大到目前的5億日元，而且自民黨二階派（自民黨內有7個主要派系，二階派是第四大派，現有47名國會議員）也被查明存在超1億日元的違法秘密經費。



鑒於案情重大，為挽回國民對政府的信任，首相岸田不得不採取果斷措施，對內閣及自民黨高層多名安倍派（自民黨最大派系）成員進行了撤換。綜合日本媒體報導，已經被撤換的重要官員包括官房長官鬆野博一、經產大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司以及農水大臣宮下一郎等內閣成員4人，自民黨國會對策委員長高木毅、政務調查會會長萩生田光一、自民黨參議院幹事長世耕弘成等自民黨高層3人，以及防衛副大臣宮澤博行等5名副大臣。此外，現任法務大臣小泉龍司以及地方創生擔當大臣自見英子因屬二階派系，也面臨被迫辭職的壓力。



然而，調查並沒有就此結束，19日，東京地方檢察院特搜部對安倍派和二階派的辦公場所進行了入室搜查。據日本法律人士分析稱，檢察機構對自民黨派系辦公場所進行入室搜查極為罕見，下一步極有可能出現國會議員被起訴和逮捕的局面。因為根據現有的證據，已經可以對辦理具體業務的財務人員進行立案，而要對國會議員起訴立案，必須有更充分的證據，對派系辦公場所進行搜查的主要目的就是尋找國會議員參與或共謀的證據。據瞭解，檢察機構上一次對自民黨派系辦公場所的入室搜查是在19年前，此次案情的重大程度由此可見一斑。