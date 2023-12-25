中評社北京12月25日電／網評：推進新時代愛國主義教育法治化



來源：人民網 作者：王賢卿



愛國主義是中華民族精神的核心。黨的二十大報告明確提出深化愛國主義、集體主義、社會主義教育。2023年10月24日，十四屆全國人大常委會第六次會議表決通過《中華人民共和國愛國主義教育法》（以下簡稱“愛國主義教育法”），明確了將新時代愛國主義教育融入法治建設的頂層設計，以法律形式規定了新時代愛國主義教育的總體要求、職責任務、實施措施、支持保障，確立了運用法治方式推動新時代愛國主義教育的基本方略。在新時代新征程，頒布實施愛國主義教育法，建立條修葉貫的愛國主義教育法治體系，將新時代愛國主義教育納入法治軌道，推動愛國主義教育常態化、制度化，是深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署的具體舉措，是推動新時代愛國主義教育廣泛深入開展的必然要求。推進新時代愛國主義教育法治化，對於傳承和弘揚愛國主義精神，振奮民族精神、增強國家觀念，壯大和團結一切愛國力量，推進強國建設、民族復興，具有十分重大而深遠的意義。



一、愛國主義教育法治化是廣泛深入開展愛國主義教育的重要保障



法，國之重器也。馬克思主義法律觀認為，法律是肯定的、明確的、普遍的規範。法律是國家利益和意志的集中體現，法治是黨和國家治國理政的重要方式。新時代愛國主義教育與法治建設具有內在契合性，是一體兩面的關係：一方面，法律具有天然的愛國基因，愛國主義教育為法治建設賦予中國精神之魂；另一方面，法律為愛國主義教育提供重要保障。愛國主義教育與法治建設一脈相承、相得益彰，二者相輔相成將產生“一加一大於二”的效果。用法治來保障新時代愛國主義教育，就是要將愛國主義教育納入制度化軌道，提升愛國主義教育法治化水平，使愛國主義教育內化於心、外化於行、固化於制。頒布實施愛國主義教育法，推進新時代愛國主義教育法治化，是新時代推動愛國主義教育提質增效的重要舉措。



法治對愛國主義教育的保障作用，首先體現在建章立制上，以授權和命令形式使愛國主義教育成為法律義務，推動愛國主義教育從“軟性”的道德要求驅動向“剛性”的法律義務和責任驅動轉變，提升現實約束力和引領力。其次，愛國主義教育法以系統性和可操作性的法律規範為愛國主義教育常態化、長效化地展開提供制度引導，確保愛國精神層層嵌入到大眾的思想意識和行為規範中。此外，愛國主義教育法明確了針對不同主體的愛國主義教育開展方式，引導、提倡、鼓勵社會多元主體參與愛國主義教育、從事愛國主義活動、履行愛國主義義務，確保愛國主義教育各項任務要求落到實處，彰顯愛國主義教育作為全民教育的本質所在。

