中評社北京12月25日電／網評：有力有效推進鄉村全面振興



來源：人民網 作者：沈磨元



推進中國式現代化，必須堅持不懈夯實農業基礎，推進鄉村全面振興。中央農村工作會議日前在北京召開，習近平總書記對“三農”工作作出重要指示，強調“把推進鄉村全面振興作為新時代新征程‘三農’工作的總抓手”，要求“有力有效推進鄉村全面振興，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設”。



脫貧攻堅取得勝利後，“三農”工作重心已歷史性轉向全面推進鄉村振興。今年以來，面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，黨中央堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重，堅持農業農村優先發展，推進鄉村全面振興不斷取得新成效。從收入水平來看，今年前三季度，城鄉居民人均可支配收入之比為2.51，比上年同期縮小0.06，農村居民人均可支配收入增速持續快於城鎮居民。從鄉村建設來看，前三季度，全國農村公路完成固定資產投資同比增長5.1%。鄉村振興戰略取得的豐碩成果，不斷夯實農業農村的發展根基，也持續增強農民群眾的獲得感和幸福指數。



農業強國是社會主義現代化強國的根基，鄉村振興是建設農業強國的基礎性工程。一方面，全面建設社會主義現代化國家，最艱巨最繁重的任務仍然在農村。加快補齊農村建設發展的短板，既是解決我國發展不平衡不充分問題的必然要求，也是實現全體人民共同富裕的題中之義。另一方面，當前我國發展戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多，穩住農業基本盤、守好“三農”基礎是應變局、開新局的“壓艙石”。正因如此，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程“三農”工作的總抓手，這是從黨和國家事業發展全局出發作出的重大部署，體現了我們黨對做好“三農”工作規律性認識的深化，彰顯了對“時”與“勢”的科學判斷，進一步明確了戰略要求、主攻方向和政策導向。

