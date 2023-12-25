這是2022年4月20日在美國華盛頓拍攝的美聯儲大樓。（來源：新華社） 中評社北京12月25日電／據新華社報導，（國際觀察）全球七大地區2023回眸｜美國：制度困境加劇矛盾對立



2023年的美國，民主、共和兩黨呈極端對抗之勢，美式民主失能失序加重；經濟依仗美元霸權暫避衰退之險但仍有隱憂；拜登政府在烏克蘭危機、巴以衝突上的“雙標”在國際國內廣受詬病；社會分裂與民意對立呈加劇之勢，民眾焦慮和不安全感強烈。



政治制度功能失調加重



這一年，美國兩黨鬥爭激烈，同一個黨內部也嚴重分裂。出於對選舉的算計，兩黨在諸多問題上鬧劇頻出，不斷刷新民眾對美式民主體制的認知下限。



美國前總統特朗普因涉嫌不當處理涉密文件等遭指控，成為美國歷史上首位被刑事起訴的前總統；現任總統拜登之子亨特·拜登面臨稅收和槍支等方面的指控，是美國在任總統的子女首次遭刑事起訴。拜登本人則於12月13日遭美國國會眾議院發起彈劾調查，在大選年即將開啟之際兩黨之間的鬥爭持續升級。



美國國會政黨內鬥日趨“白熱化”。1月，共和黨眾議員麥卡錫經歷15輪投票勉強當選眾議長，履職僅9個月後就被迫下台，成為美國歷史上首位被投票罷免的在任眾議院議長。



美國知名經濟學家傑弗裡·薩克斯對新華社記者表示，美國政治機構不能有效運作，功能失調越來越嚴重，主要原因在於美國政治被富人、大企業、特定利益集團的競選資金所腐蝕，導致國會和白宮尋求的政策脫離公眾利益，公眾對政府的信心處於歷史低點。



美國皮尤研究中心最近一項調查顯示，大多數美國人認為美式選舉淪為金錢政治，美國政治進程正在由特殊利益集團主導，政客深陷黨派鬥爭，自私自利且效率低下，選民在投票之後對國計民生重要事務幾無發言權。86%的美國人認為，共和黨人和民主黨人更專注相互爭鬥，而非解決問題；63%的人對美國政治制度的未來沒有信心。

