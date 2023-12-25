這是在北京國家會議中心附近拍攝的一帶一路”國際合作高峰論壇景觀布置。（來源：新華社） 中評社北京12月25日電／據新華社報導，（國際觀察）全球七大地區2023回眸｜亞太：排除干擾引領全球復甦



2023年，亞太地區排除諸多干擾，加強多邊合作，釋放強勁動能，引領全球經濟復甦，特別是《區域全面經濟夥伴關係協定》加速釋放紅利，高質量共建“一帶一路”開啟新階段。中國通過自身發展和加強域內合作，推動打造亞太發展下一個“黃金三十年”。



經濟復甦釋放強勁動能



過去30年，亞太地區秉持開放的區域主義，開放包容、取長補短、互通有無，聚焦發展，開創了自主自願、協商一致、循序漸進的“亞太經合組織方式”，弘揚和而不同、求同存異、和衷共濟的夥伴精神。



2023年，亞太地區釋放出引領全球經濟復甦的強勁動能。國際貨幣基金組織10月發布的亞太地區經濟展望顯示，儘管遇到一些不利因素，2023年亞太地區仍是全球經濟發展的關鍵推動力，全年經濟增長有望從2022年的3.9%提升至4.6%。



在這一年裡，開放包容、共同發展依舊是亞太合作主旋律。6月，《區域全面經濟夥伴關係協定》對15個簽署國全面生效，區域內90%以上貨物貿易將逐步實現零關稅，進一步推動亞太地區貿易投資自由化和便利化，增強了亞太地區經濟增長內生動能。中國－東盟自貿區3.0版談判年初啟動，有望進一步降低關稅和非關稅壁壘，提升貿易投資自由化便利化水平，助力東盟地區的發展，推動區域經濟一體化。



亞太經濟復甦的重要表現之一是人員往來加速恢復。中國多地政府和企業積極走出國門開展招商洽談，亞太地區企業家和投資者重返中國尋找機遇。泰國等國家的高官在機場熱烈歡迎中國遊客重返讓人倍感暖心，中老鐵路國際旅客列車4月開行進一步帶動域內國家間的經貿合作和文化交流，進博會、中國—東盟博覽會等全面恢復線下辦展或境外客商線下參展，加速推動區域經濟復甦。

