呼吸道疾病診療量繼續呈波動下降趨勢

（來源：新華社） 中評社北京12月25日電／據人民日報報導，國家衛生健康委今天召開新聞發布會介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，近日，全國醫療機構門、急診呼吸道疾病診療量總體繼續呈波動下降趨勢。



米鋒說，12月22日，全國二級以上醫療機構門、急診呼吸道疾病總診療量較上周同期下降8.2%，較高峰期下降30.02%。要進一步密切追蹤國內外呼吸道疾病流行趨勢、病原體變化和病毒變異情況，加強形勢分析和監測預警。進一步擴充醫療資源，做好藥品供應保障，提升診療效率。進一步加強重點人群分類分級健康服務管理，做好疫苗接種。



中國疾控中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌介紹，近期我國急性呼吸道疾病開始呈下降趨勢，全國醫療機構發熱門診就診量以及哨點醫院每周流感樣病例占門、急診的構成比有所下降。總體來看，當前急性呼吸道疾病呈現以流感病毒為主、其他多種病原體共同流行的態勢。其中，流感活動現在處於高位，但是開始呈下降趨勢。肺炎支原體、腺病毒、呼吸道合胞病毒等其他病原體呈現波動變化，新冠病毒活動處於今年以來的最低水平。專家研判認為，在未來一周，急性呼吸道疾病可能還呈繼續下降的趨勢，病原體也是以流感病毒為主。

