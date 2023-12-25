粵港澳三方共同公布15項“灣區認證”項目

（來源：新華社） 中評社北京12月25日電／據人民日報報導，記者從國家市場監督管理總局獲悉，在12月19日舉辦的“灣區認證”首批項目公布儀式上，粵港澳三方共同公布了15項“灣區認證”項目，“灣區認證”公共服務平台上線運行，“灣區認證”標誌正式啟用。



“灣區認證”是在市場監管總局和粵港澳有關部門指導下，三地認證機構等經營主體，基於粵港澳大灣區共通執行標準，在裝備製造、工業消費品、農食產品和服務業等領域開展的高端品質自願性認證。



“灣區認證”項目由粵港澳三地認證機構、行業協會、商超平台和龍頭企業共同開發，指標參數全面滿足三地質量安全等市場准入要求，具體項目由三地經營主體共同組織實施，充分體現了粵港澳共商、共建、共享，有效促進了質量認證領域規則機制對接融合，積極助力粵港澳大灣區一體化發展。



“灣區認證”首批15個項目覆蓋工業消費品、農食產品和服務業三大領域。在工業消費品領域，開發了“健康空調”“高速固態硬盤”“兒童智能手表”“低藍光”“高品質商務服裝”“健康教室照明”“供港鋁型材”“供港混凝土”“健康淨飲”共9個認證項目。在農食產品領域，開發了“杏仁餅”“醬油”“草莓”“英德紅茶”共4個認證項目。在服務業領域，開發了“高端物業服務”“養老安老服務”共2個認證項目。這些項目充分發揮了質量認證服務產業發展和消費升級的基礎性作用，有機融合了廣東（珠三角九市）產業化優勢和港澳國際化優勢，集中體現了“綠色灣區、智慧灣區、健康灣區、源產灣區、品尚灣區”理念，符合粵港澳大灣區打造宜居宜業宜游的優質生活圈的發展方向。



“灣區認證”引入質量信息公示、承諾賠付和銷售商首負責任機制，利用標誌二維碼向消費者全面、直觀、便捷地展示產品質量信息，讓“質量可見可得”。通過承諾賠付，層層壓實認證機構和全鏈條各環節經營者的主體責任，以責任落實彰顯“灣區認證”的公信力，讓“灣區認證”成為消費者“優選”“盲選”高品質產品和服務的可信賴的標誌，助力粵港澳大灣區打造宜居宜業宜游的優質生活圈。市場監管總局和粵港澳三地職能部門將強化“灣區認證”政策支持，拓展“灣區認證”采信推廣場景，以高品質助推粵港澳大灣區成為國際一流灣區和世界級城市群，為增進灣區民生福祉和一體化高質量發展增添新動能。