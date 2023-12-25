醫管局啟動特別措施　迎流感新冠高峰

醫管局表示，XBB疫苗可預防目前流行的新冠病毒，呼籲高風險人士早日接種疫苗。（來源：大公報） 中評社北京12月25日電／據大公報報導，記者秦英偉報導：天氣寒冷，踏入流感及新冠高峰期，醫管局總行政經理（聯網運作）李立業昨日（24日）表示，現時新冠及流感個案有輕微上升趨勢，雖然目前仍未能準確估算哪種病毒會傳播得較厲害，醫管局已就最壞情況做好準備，並啟動特別措施應對。



李立業表示，踏入毋須戴口罩的第一個冬天，加上氣溫轉涼，擔心會有新冠加流感傳播風險，現已啟動服務高峰期預案，包括增強急症室服務、社區支援等。醫管局已增強醫院人手及物資支援，加快流轉，以騰出病床給予新病人；與此同時，18間普通科門診於聖誕節期間加開服務。醫管局同時為院舍提供遙距診症盡快處理長者的輕微病情，減輕急症室壓力。



李立業表示，政府門診已與私家醫院達成共識，私家診所會提供5%至10%的配額。現已準備好迎接流感或新冠的高峰期，內科入院率可接受10%至20%的增加，同時會因應情況增加臨時病床，甚至跨聯網支援。



李立業又指出，現時新冠JN.1變異病毒株在新加坡有上升趨勢，根據現時的國際文獻或經驗，它沒有造成特別嚴重的並發症，也沒有構成較多人入院。現時XBB疫苗也是有效的，市民毋須過分擔心，醫管局有足夠的藥物和設備處理，他亦呼籲高風險人士早日接種疫苗。



廣華醫院內科及老人科副部門主管陳德揚表示，經急症室入住內科病人過去兩星期約960宗，過去兩天大約有860宗。內科病床使用率超過90%，其中60%為長者，但未有明顯趨勢顯示為受新冠或流感感染。



針對院舍支援，陳德揚表示，現時每日會由護士聯絡院舍，查看是否有相關服務的需要，再提供遙距醫療，安排醫生以視像會診，以盡快處理不嚴重的病情，如傷風感冒、發燒等。