民眾黨爆料潘孟安屏東放水英系綠能權貴

民眾黨召開“潘孟安放水英系綠能權貴鐵證大公開”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月25日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立委”陳琬惠、不分區“立委”候選人黃國昌25日持續猛打親近民進黨的綠能企業，變為套利國家隊。陳、黃一方面質疑台“經濟部”發新聞稿為聯合再生能源公司洗地，是因為政治壓力導致謊話連篇，一方面猛打民進黨前屏東縣長、賴清德競選總幹事潘孟安過去與聯合再生能源緊密的“官商關係”具違法圖利、酬庸子弟兵嫌疑。並喊話賴清德，這是民進黨的“勤政、清廉、愛鄉土”嗎？



黃國昌與陳琬惠指出，潘孟安過去在屏東縣府的子弟兵、前民政處長鄭文華，在還沒退休之前，大名就已列入聯合再生屏東辦公室的組織圖總經理一職，月薪新台幣20萬元、保障年薪14個月，可年領300萬元。



台灣民眾黨25日召開“潘孟安放水英系綠能權貴鐵證大公開”記者會，針對聯合再生能源弊案，將公布賴清德競選總幹事潘孟安在“行政院政務委員”張景森的牽線下，違法放水鐵證。出席者包括民眾黨“立委”陳琬惠、不分區“立委”候選人黃國昌、柯辦發言人戴于文。



黃國昌在記者會上端出聯合再生能源經過會計師查核的2022年報指出，上個禮拜針對“綠能國家隊”召開2場記者會，沒想到“經濟部”竟為了聯合再生違反契約規定短期套利的行徑發新聞稿遮醜，但根據2022年報，已打臉“經濟部”說法。2022年第三季增加投資60%特別股的“聯合再生能源工程股份有限公司”，根本不是聯合再生的子公司，不具有控制力跟過半表決權，不知道“經濟部”是愚蠢還是在裝傻？“經濟部長”王美花應向民眾解釋“經濟部”為何未中止合約、收回土地？



黃國昌說，“行政院政務委員”張景森回應媒體時，也含糊帶過他的質疑，他沒辦法只好出示更多證據，2021年7月26日張景森辦公室特助黃麗錦與聯合再生董事長洪傳獻秘書的訊息對話，清楚呈現蔡英文指派的光電發展報告，就是由聯合再生所製作，蔡英文可以容忍張景森這樣的劣行嗎？政府的光電政策，竟然是光電業者所做？是否追究張景森的責任？



陳琬惠指出，上周揭露潘孟安在聯合再生作為專案輔導業者，依契約要在6個月提出至少20百萬瓦（20MW）電業籌設申請，但最後聯合再生僅提出2MW，明顯未達專案輔導契約約定事項，卻透過張景森牽線，與洪傳獻有數次的密會、飲宴後，屏東縣政府就未追究責任，這是很明顯的違法圖利。更離譜的是，2020年5月6日潘孟安與洪傳獻在台北中山區飲酒作樂後，2020年5月8日屏東縣政府的報告中就載明要協助聯合再生設立長久辦公室。