柯政見會轉攻勢？民眾黨：維持基調談政策

民眾黨2024候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月25日電（記者 鄭羿菲）2024大選侯選人政見發表會第二場將於26日登場，民眾黨柯文哲會不會升高攻勢？柯辦發言人戴于文25日表示，還是維持基調，提出具體、明確的政策，供選民理解未來施政藍圖。



至於時代力量指控前台北市副市長、柯競選總幹事黃珊珊2022年參選台北市長期間，收受有社子島土地建商的新台幣383萬元政治獻金。戴于文說，所有政治獻金都是合法，也公開給社會大眾查詢。時力拿合法公開的政治獻金，質疑背後有否對價關係，邏輯上有點怪，歡迎時力拿出具體證據指控。另外，社子島的開發是經過台北市政府層層把關，非黃一人說了算。



台“中選會”訂12月20日、26日、28日舉辦3場“總統”候選人電視政見發表會，12月22日“副總統”候選人電視政見發表會。在已落幕的二場，柯文哲或吳欣盈都單純論述政見，不理會藍綠間的唇槍舌劍，也引起中間選民注意。



民眾黨25日召開“潘孟安放水英系綠能權貴鐵證大公開”記者會，出席者包括民眾黨“立委”陳琬惠、不分區“立委”候選人黃國昌、柯辦發言人戴于文。



戴于文會後受訪表示，在政見發表會上，民眾黨還是維持之前的基調。在政見會過程中，藍綠之間互噴口水、互揭瘡疤，這都不是選民希望看到了。選民希望看到的是不一樣的選戰，能提出具體政見，讓台灣擺脫過去20年來的藍綠惡鬥泥淖。